Raffaella Fico sbugiardata dall’ex moglie di Armando Izzo: rose rosse ricevute dall’ex marito

Nuovo colpo di scena sulla rottura tra Armando Izzo e Raffaella Fico. La showgirl campana è stata ospite a Verissimo due giorni fa, dicendo che il calciatore ha deciso di chiudere il rapporto sentimentale senza che sia accaduto nulla di particolare. Una decisione che l’ha lasciata piuttosto basita. Quando le è stato domandato se le indiscrezioni che sostenevano che lui volesse riallacciare il legame con l’ex moglie, Titta Angelotti, fossero vere, la 38enne ha risposto in modo perentorio, affermando che tra i due ex coniugi era finito l’amore. D’altra parte lo stesso Izzo, poche ore prima che Fico facesse l’intervista, aveva pubblicato un messaggio assicurando che non aveva intenzione di rimettere in piedi il suo matrimonio. E poi?

L’indiscrezione sulle rose rosse ricevute da Titta Angelotti: “Le ha spedite Armando Izzo”

E poi Titta ha postato una foto di un enorme mazzo di rose rosse e di un bigliettino con la scritta “ti amo”. Non ha reso noto chi le avesse spedito i fiori. Molti hanno pensato fosse stato Izzo. Fanpage.it ha indagato sulla vicenda e ha scritto di aver saputo che le rose sono proprio state spedite dal calciatore all’ex moglie. Motivo? Un gesto che sarebbe da interpretare come una richiesta di perdono alla donna con la quale ha due figlie e che aveva lasciato per vivere la love story con Fico.

La faccenda, a tratti, è surreale. Come spiegato, pochi giorni fa l’atleta napoletano aveva dichiarato di aver preso una pausa di riflessione con Fico, ma che non stava tornando insieme all’ex moglie. Una versione identica a quella narrata dalla showgirl a Verissimo. Mentre accadeva tutto ciò, ecco il coniglio dal cilindro fatto apparire da Angelotti, ossia le rose rosse. Chi non la sta raccontando giusta? Forse Angelotti ha ricevuto i fiori, ma a mandarli non è stato l’ex marito? Difficile da credere. Anzi tutto spinge a pensare che quel mazzo sia stato proprio un regalo del giocatore.

Raffaella Fico e le dichiarazioni a Verissimo: chi non la racconta giusta?

“Non c’è più amore, più niente. Tu, Silvia, torneresti da qualcuno che non ami più?”, ha detto Raffaella a Silvia Toffanin, nel parlare delle voci che volevano Izzo e l’ex moglie di nuovo vicini. Se fosse confermato l’aneddoto delle rose rosse e del bigliettino “ti amo”, si sarebbe innanzi a una “figura di m”, per dirla alla Striscia la Notizia. L’epilogo della love story di Izzo e Fico appare ormai sempre più ingarbugliato e nebuloso. Così come sono ingarbugliate e nebulose le azioni dell’atleta.