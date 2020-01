Aristide Malnati gay? “Attrato mentalmente da uomini, livello sentimentale”

Aristide Malnati attratto mentalmente dagli uomini: la confessione al Grande Fratello Vip

Aristide Malnati ha fatto una confessione a cuore aperto a Paolo Ciavarro parlando della sua attrazione mentale nei confronti degli uomini e di quella carnale nei confronti delle donne. Un discorso, il suo, che denota una grande apertura mentale e intelligenza. Non si nasconde mai, si accetta per quello che è, ma per lui è molto complicato trovare la persona giusta, quella alla quale dare tutto sé stesso. Al Grande Fratello Vip, Aristide ha parlato quindi dei suoi veri amori, senza però volersi etichettare come “gay” o “eterosessuale”: il suo è stato un ragionamento più ampio, che ha trovato la compressione del giovane Ciavarro.

Gf Vip 2020, Aristide Malnati gay? Racconta tutta la verità a Paolo Ciavarro

Durante una chiacchierata con Paolo, Aristide ha voluto aprirsi: “I miei veri amori, a livello di intensità sentimentale e intellettuale, li ho sempre provati con uomini. Mentre invece le attrazioni carnali le ho provate con le donne. Sessualmente sono etero, le pulsioni le provo verso una donna. La grande partecipazione a livello sentimentale l’ho sempre provata con uomini della mia età o più maturi. Invece a livello fisico sono attratto da donne molto più giovani”. La duplice e differente attrazione porta però a un problema: “Questa è un po’ la dicotomia che mi blocca”.

Grande Fratello Vip ultime notizie: il consiglio di Paolo Ciavarro ad Aristide Malnati

Dopo la confessione di Elga Enardu a seguito del confronto con Pago, ne abbiamo avuta un’altra ma da parte di Aristide Malnati. Paolo Ciavarro ha voluto aggiungere: “Questa dicotomia si può annullare nel momento in cui incontri una donna con quel livello di cultura e di intelletto”.