Arisa sugli allievi di Amici: “Perché finito il talent non li sento più”

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha raccontato i dettagli della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, svelando dettagli inediti del suo rapporto con gli allievi e con gli altri professori. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato in che modo si approccia ai giovani talenti e come li protegge. Spazio anche alla differente visione di insegnamento rispetto ad altri suoi colleghi, ad esempio Rudy Zerbi che ha un metodo di confrontarsi con gli alunni meno morbido del suo. La cantante ha inoltre speso parole al miele per Federica e Wax (la ragazza è stata eliminata, mentre Wax è ancora in gioco nella fase Serale del talent show di Canale Cinque).

La prof fiera di Federica: “Simbolo della didattica buona di Amici”

Quando le è stato domandato quale talento della sua squadra l’ha resa più fiera ha subito fatto il nome della Andreani:

“Federica è il simbolo della didattica buona di Amici. Quando è arrivata aveva solo un grande cuore ma non aveva tecnica, non riusciva a cantare a regola d’arte e non rispettava le melodie. Si è impegnata al cento per cento, ha iniziato a suonare il pianoforte, non ha mai ricevuto un provvedimento disciplinare. È stata un’allieva modello, una veramente forte, ed è riuscita a competere con Angelina, per esempio, che pur essendo principiante parte da un livello completamente diverso”.

Capitolo Wax: “Mhmm. Rispetto a Federica è più determinato, tira fuori tutto quello che ha per farsi avanti. In realtà è umile… non per niente quando è venuto Dardust, il produttore, ha scelto Wax e Federica: sono due ragazzi d’oro! Sono stata molto fortunata questa stagione“.

Ci sono professori che si tengono in contatto con alcuni alunni anche dopo che questi terminano la loro avventura nel programma. Non è il caso di Arisa, che ha spiegato che lei difficilmente continua ad avere rapporti con gli allievi, salvo se questi hanno bisogno di qualcosa di importante per la quale lei può risultare utile: “Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così“.

Arisa: “Rudy Zerbi non sa che le galline sono fedeli, leali e generose”

Rudy Zerbi, in tempi non sospetti, ha definito la cantante de “La notte” una “Mamma chioccia“, in riferimento all’atteggiamento protettivo di Rosalba nei confronti dei suoi ragazzi. Non un complimento quello del produttore discografico in quanto ha lasciato intendere che la collega difenda i suoi pupilli anche senza motivo e a oltranza. Sulla vicenda Arisa ha voluto mettere i puntini sulle ì, replicando a Zerbi in modo schietto e sottolineando di non essere in alcun modo d’accordo con lui:

“Io non mi sento mamma chioccia. Lui intende dire che sono protettiva senza motivo. Qui lo posso dire, Rudy non conosce le galline che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi, io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. E poi io sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute”.

Arisa ha inoltre puntualizzato di non credere che il processo di educazione e insegnamento passi attraverso sfuriate e prese di posizione facendo la cosiddetta “voce grossa”. Lei predilige essere accogliente e comprensiva con i giovani artisti con cui lavora. Non si può dire di altri professori. “Sono più grandi di età”, taglia corto la musicista. A Rudy e ad Alessandra Celentano stanno fischiando le orecchie.