Federica Andreani, un fiume di emozioni a Verissimo. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, fresca di eliminazione dal talent show, si è raccontata a Silvia Toffanin. Tanti i temi affrontati: il viaggio tanto inaspettato quanto stimolante nella scuola più popolare d’Italia, l’amicizia speciale con Angelina Mango e l’amore scoppiato nel programma con Piccolo G. “Dopo sette mesi tornare alla vita normale è stato strano, per me Amici è stato un sogno – ha spiegato la cantante -. Io partivo da zero, sono un’autodidatta del canto. Io cantavo solo in camera mia, inviai il video per il casting e loro, quelli di Amici, mi hanno chiamato. Ho poi fatto diversi provini, io ci andavo spensierata, ero incredula, all’inizio l’ho preso per gioco, poi invece no, sono maturata”.

A questo punto la padrona di casa ha mandato una clip riassuntiva del percorso nel talent della musicista. Al rientro in studio è quasi scesa una lacrimuccia. “Io piango sempre, mi emoziono”, ha spiegato Federica. E ancora: “Arisa? Lei è una persona d’oro, ha sempre creduto in me”. Spazio quindi al legame forte e di stima creato con Angelina Mango: “Abbiamo stretto una bellissima amicizia. Le voglio veramente tanto bene, ci vedremo fuori sicuramente, mi ha dato un braccialetto molto importante per lei“.

L’intervista è quindi planata sul tema sentimentale. Ad Amici la Andreani ha incontrato Piccolo G. All’inizio c’è stata una bella amicizia. Poi i due giovani hanno capito di provare un qualcosa di più intenso: “Non l’ho rivisto, lo vedo la prossima settimana. Sì, sono innamorata. Non nego di pensarlo costantemente, quindi penso di sì, di essere appunto innamorata. Lui è una persona speciale, intelligente, colto, sa sempre cosa dirmi per tranquillizzarmi. Mi ha scritto un sacco di poesie e lettere romantiche e passionali. Non sembra, ma in realtà è un romanticone. All’inizio tutto bello, poi ci siamo scontrati perché abbiamo entrambi due caratterini… Prima di uscire però ci siamo chiariti”.

Il pubblico di Amici protesta nuovamente: “Federica meritava la finale con Angelina”

Quando Federica è stata eliminata da Amici, una fetta del pubblico del programma si è riversato sui social protestando. Mentre andava in onda l’intervista della giovane artista a Verissimo, tanti utenti sono tornati a criticare le decisioni prese nel talent sul percorso dell’artista. Molti coloro che hanno sostenuto che lei avrebbe dovuto andare in finale e giocarsi il trionfo con l’amica Angelina.