Piccolo G, al secolo Giovanni Rinaldi, è stato ospite a Verissimo dopo essere stato eliminato da Amici di Maria De Filippi. Con Silvia Toffanin, ha ripercorso l’avventura professionale nel talent show di Canale Cinque, parlando dettagliatamente anche del legame speciale con Federica Andreani. I due giovani, all’interno del programma, hanno capito che tra loro si era creato un qualcosa che andava al di là della semplice amicizia. E così hanno iniziato a viversi, seppur non sono mancati momenti difficili in cui hanno messo in serio dubbio il loro rapporto.

Piccolo G, tutto sul rapporto con Federica: le rivelazioni a Verissimo

“All’inizio non capivamo cos’era. Non era un’amicizia, poi abbiamo capito che c’era l’innamoramento”, ha puntualizzato l’artista maceratese. Silvia Toffanin ha voluto sapere qualcosa di più, domandando al giovane ospite di definire in modo più dettagliato il legame con la ragazza: “C’è stima, fiducia e rispetto. L’amore è una parola troppo grande per un Piccolo G, ma spero di riuscire a dire un giorno che si tratta di amore”.

Una risposta tanto delicata quanto profonda. In un mondo pullulante di influencer e personaggi ‘semi vip’ che dispensano “I Love You” ogni tre per due, abusando spesso del concetto di amore, la sensibilità e la consapevolezza di Giovanni suonano come una lezione di vita di cui molti dovrebbe far tesoro.

La conoscenza con Federica ha vissuto momenti di alti, ma pure di bassi. A un certo punto i due sono stati sul punto di troncare e prendere ognuno la proprio strada. “Alla fine, prima di lasciare Amici, ho capito che c’era ancora qualcosa di forte a legarci”, ha evidenziato Piccolo G che ora aspetta la Andreani, che è ancora in gioco nella trasmissione timonata da Maria De Filippi.

Parlando sempre della sua esperienza nel talent show, il musicista ha voluto sottolineare che ad Amici ha imparato molto, non solo professionalmente, ma anche umanamente: “Sono pronto a cambiare ora, a non rimanere fermo su ideologie precise. Avevo dei pregiudizi, ad esempio sulla tv. adesso non le ho più”.

La padrona di casa di Verissimo ha poi voluto sapere da dove abbia avuto origine il suo particolare nome d’arte. “Perché Piccolo G? Questa cosa è nata da una mia amica al liceo, si ricollega a un’evidenza estetica e poi perché rimarrò sempre “piccolo””, ha spiegato il giovane artista.