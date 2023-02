Amici 22: paura per Piccolo G, la triste storia di un allievo divide

Nel daytime del 20 febbraio 2023, mentre un ballerino in lacrime si sfoga, ecco che Zerbi manda tutti in tilt

I fan di Piccolo G temono che non ci sia spazio per lui al Serale di Amici di Maria De Filippi. Quanto accade nel corso del daytime di oggi sta facendo parlare sui social network. Rudy Zerbi chiede ai suoi tre allievi, che ancora non hanno ottenuto la maglia oro, di raggiungerlo in studio. Qui chiede subito a Piccolo G di esibirsi. Il giovane cantante commette, però, un errore e il suo professore appare davvero molto deluso. Questo fa pensare che Rudy non abbia più intenzione di portare al Serale Giovanni.

“Quello che ho visto e sentito rappresenta esattamente il tuo percorso. Puoi tornare a sederti grazie”, afferma Zerbi, che non appare per nulla felice. Va considerato che neppure durante le esibizioni di Aaron e di Mezcal Rudy fa mezzo sorriso. Infatti, appare arrabbiato e nervoso. Alla fine conclude questo momento così: “Ragazzi andate pure in sala relax”. I tre allievi, dopo un po’, tornano in Casetta. Prima, però, Piccolo G esprime le sue preoccupazioni.

“Non si è sentito in studio? È partito dopo il bit. Tutto questo clima di tensione… Però guarda per queste due ca***te a fine percorso non andare al Serale…”

Gianmarco vedendo i tre suoi compagni d’avventura così tesi, ipotizza che questo incontro con Zerbi sia servito non per assegnare le maglie, bensì per decidere chi di loro non andrà al Serale di Amici 22. Piccolo G crede che se fino a prima c’era una minima possibilità di andare avanti nel programma ora non ci sarebbe più. “Mi sa che è meglio andare via così”, afferma il giovane cantante parlando da solo con Aaron.

Quest’ultimo gli consiglia, però, di non peggiorare la situazione: “Se già ha un pensiero così Rudy, se fai così è ancora peggio”. Piccolo G non riesce proprio a farsene una ragione per l’errore appena commesso in studio. Inoltre, va considerato che nel corso delle recenti puntate del talent show di Maria De Filippi è arrivato ultimi nelle classifiche.

“Ma che ca**o sto a fare qua dentro? Non lo so. Che tristezza. Sono bastate due puntate e sta stro***ta di oggi per finire così. Ma la cosa che mi rende ancora più triste è che se sapessi di essere uno scarso, non penserei di potercela fare al Serale. Non capisco perché mi perdo su queste cose”

In ogni caso, per oggi non si hanno risposte al riguardo. Molto probabilmente nei prossimi appuntamenti del reality si avrà modo di scoprire cosa accadrà a Piccolo G.

Amici 22, Paky: la triste storia raccontata ad Alessandra Celentano

In queste settimane, Paky è finito nel mirino dei telespettatori e anche dei suoi compagni d’avventura per via del suo comportamento scorretto con Maddalena. Oggi commuove gran parte del pubblico con la sua storia. Non sta andando bene il suo percorso nel talent show, in quanto spesso finisce nelle ultime posizioni in classifica. Per questo chiede di incontrare Alessandra Celentano, che dimostra di essere molto aperta al confronto.

Il problema principale di Paky è che sente di aver deluso il padre, finendo nelle ultime posizioni delle classifiche di ballo. La Celentano crede che è normale per tutti avere “un sali e scendi”. Ed essendo che è arrivato da poco, bisognerà continuare a vedere come va la sua situazione. “Hai un po’ un carattere del cavolo”, fa notare la professoressa. Ma ecco che Paky svela la sua triste storia piangendo di fronte alla sua insegnante.

“Quando non vengo riconosciuto io penso a lui. Penso di non essere all’altezza, è brutto. Io lavoro al cento per cento sempre. Non ho vissuto niente di facile e la situazione di casa mia non è mai stata bella perché mia mamma non c’è più. Sono cresciuto senza mia mamma. Mio padre ha fatto tutto da solo. Io non posso dare di meno a mio padre, è quello che mi affligge. Quando è morta mia mamma avevo 13 anni. Neanche quel giorno sono riuscito a mettere fuori tutto e sono andato a danza. Nella mia vita non sono mai stato agevolato in niente. Mio padre dice di essere fiero di me, ma io al cento per cento non gli credo. So cosa si aspetta da me e so cosa mi aspetto io da me”

Alessandra Celentano invita l’allievo a godersi questa esperienza, indipendentemente da come andrà a finire. “Qualsiasi cosa io sono qua”, conclude la famosa professoressa. La storia di Paky sta generando qualche polemica sui social network. Infatti, c’è chi si dice commosso per ciò che ha raccontato il ragazzo e c’è chi addirittura pensa che abbia raccontato la sua storia in un momento cruciale del suo percorso, proprio quando la Celentano deve decidere chi portare al Serale. Ovviamente, nessuno può mettere in dubbio il dolore che Paky porta dentro, indipendentemente da antipatie e simpatie.