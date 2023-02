Nel daytime del 7 febbraio 2023, Paky finisce sotto attacco per via di alcuni video che riguardano il suo rapporto con Maddalena

Nascono malumori ad Amici di Maria De Filippi che vedono protagonista Paky. Maddalena ha modo di scoprire alcune conversazioni che il ballerino ha condiviso alle sue spalle. Una scena che lascia interdetta l’allieva, la quale non riesce a trattenere le lacrime. Andando per ordine, nel corso del daytime, è possibile vedere i due ballerini molto vicini. Maddalena gli dimostra il suo affetto, avvicinandosi spesso a lui, con carezze e massaggi. L’atteggiamento della ballerina viene frainteso da Paky, che invece di parlarle faccia a faccia decide di fare gossip alle sue spalle.

In queste clip è possibile vedere il ballerino chiedere a Maddalena di non stargli troppo vicina perché ci sono le telecamere. “Maddalena ci sono sempre le telecamere. Se stavamo fuori ti avevo già fatto delle carezze”, dichiara il ragazzo, affermando di essere fidanzato. E già questa sua frase fa storcere un po’ il naso. Non solo, quando la ballerina gli chiede se ha voglia di una camomilla, lui le chiede di fare la doccia insieme. Paky scherza, ma non sembra così infastidito dalla presenza di Maddalena.

In realtà, chi conosce la ballerina afferma che è tutto un fraintendimento, perché lei tende a essere così affettuosa con tutti. Al contrario, Paky ad Amici 22 in questi video dimostra di essere convinto del fatto che il suo sia un modo per provarci. Parlando con Giulia Stabile in sala prove, il ballerino dichiara: “C’è una proprio che ci prova… Chi? Immagina…”.

Dopo di che, il ragazzo vantandosi racconta che ci sono diversi gesti da parte di Maddalena che sembrano parlare di un suo interesse. “Cioè ma dico io, quanti ne vuoi? Sono fidanzato da tre anni, è la prima storia importante. Sì, mi piace sapere che piaccio. Poi però mi blocco all’ultimo minuto”, spiega Paky quando Giulia Stabile gli fa qualche domanda al riguardo.

E non finisce qui. Il ballerino fa lo stesso discorso a Samu, che non riesce a non ridere di fronte ai suoi racconti. In questo caso, Paky racconta nel dettaglio al collega alcuni episodi descrivendo il tutto come una specie di corteggiamento da parte di Maddalena. Quest’ultima ha modo di guardare questi video insieme ad alcuni dei suoi compagni d’avventura, che prendono subito le sue difese. La ballerina in lacrime si sfoga inizialmente così:

“Se tu hai un pensiero su di me, vieni e me lo dici. Mi sembra una persona carina, invece pensa cose brutte su di me e sul rapporto con lui. È tutto un film inventato”

Per Gianmarco la cosa più grave è che Paky faccia questi discorsi proprio quando Maddalena non c’è. “Io vedo che le tue attenzioni gli piacciono”, commenta il ballerino. Dello stesso avviso sono anche Megan, Aaron e Federica. Benedetta aggiunge: “Anche perché il suo alibi è sempre la telecamera”. Il più sconvolto, dopo Maddalena, sembra essere Alessio: “Mi ha messo vergogna, perché io lo conosco. Non pensavo…”.

Arriva il momento per Maddalena di guardare una seconda volta questi video, insieme al resto dei suoi compagni e allo stesso Paky. Quest’ultimo si giustifica affermando di aver solo raccontato a Samu ciò che è accaduto. Non solo, si dice sicuro che la confidenza che Maddalena dà alle persone sia troppa in una fase di conoscenza iniziale.

Megan, con molta tranquillità, si scaglia contro il ballerino, che non sa più che pesci pigliare. “Il video parla chiaro, parla da sé. Dice ‘stare vicino a Maddalena a me interessa, poi vado da Samu e dico che lei ci prova con me'”, commenta ancora Gianmarco. Samu ammette che in effetti è proprio quello che ha fatto Paky.

“Penso che sia giusto chiedere scusa. È offensivo fare uscire un’immagine così di una persona. Lei non era lì, non è giusto. Non si parla in questo modo”, così Angelina asfalta Paky, a cui non resta altro che scusarsi con Maddalena.

Amici 22: Cricca e Isobel sono una coppia, Cuccarini furioso

Mentre si scatenano i litigi ecco che spunta un bacio: quello tra Cricca e Isobel. Nei video che vengono mostrati a Maddalena, a un certo punto, nella cucina della Casetta è possibile vedere il cantante dare un bacio alla ballerina australiana. Il momento non passa inosservato, anche se l’attenzione è puntata su Maddalena e Paky. D’altronde, si era intuito già che tra Cricca e Isobel c’è qualcosa che va oltre l’amicizia.

Ma come mai ancora non hanno parlato della storia tra Cricca e Isobel e con gli altri l’hanno fatto ancora prima di nascere la coppia? Strano.#Amici22 pic.twitter.com/Hw4wNaIL53 — AMICI NEWS ???? (@amicii_news) February 7, 2023

Dopo quanto accaduto nel daytime di ieri tra Arisa e Cricca, la professoressa di quest’ultimo decide di intervenire. Lorella Cuccarini è furiosa, soprattutto perché crede che il giovane cantante sia apparso per una persona che non è.

“Sono successe delle cose che non mi sono proprio piaciute. Mi dispiace che hai detto questa cosa su Arisa. Non è rispettoso. Ma sai quanta polvere dovete mangiare per arrivare al punto a cui è arrivata Arisa? È proprio sbagliato che tu lo pensi. È stata una grandissima mancanza di rispetto. Lei ti stava dando il suo compito. Io non avevo nulla contro il compito, ho solo messo in discussione il fatto che ti ha cacciato il telefono. Ma se tu sbagli te lo devo dire. Viene fuori una spocchia che tu di solito non hai. Ho un autore in casa e so benissimo come funziona”

Cricca tenta di spiegare che non è come sembra e che il suo non voleva essere un attacco contro Arisa, ma solo una considerazione. Quando torna dai suoi compagni, racconta l’accaduto. Ramon ammette che aveva immaginato che sarebbe accaduto tutto questo, perché è sempre stato un ragazzo educato e improvvisamente si è esposto così, dando una brutta impressione. Anche Gianmarco gli aveva palesato questo pensiero, facendogli notare che in certe situazioni poteva essere apparso presuntuoso.