Arisa stupisce: la foto bollente e la verità sulla crisi col fidanzato

Dopo il Festival di Sanremo la cantante si è mostrata come mai prima d’ora

Arisa provocante su Instagram. La nuova Professoressa di Amici, reduce dall’ultima edizione di Sanremo, ha condiviso sul suo account social uno scatto assai bollente. Anzi tre scatti in cui ha messo in mostra il suo prosperoso décolleté (foto più in basso). Una “mossa” che ha lasciato i suoi fan senza parole ma in tanti hanno gradito. Rosalba Pippa, questo il vero nome dell’artista, ha accompagnato le immagini con una lunga didascalia nella quale ha anche chiarito una faccenda relativa alla sua vita privata.

Da qualche giorno non si fa che parlare di una presunta crisi tra Arisa e il suo nuovo fidanzato nonché manager Andrea Di Carlo. Ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In la 38enne ha lasciato intendere che non è tutto rose e fiori nella sua relazione. Ma forse si riferiva a qualche litigio passeggero visto che su Instagram Rosalba ha praticamente ringraziato pubblicamente il suo nuovo amore.

Grazie ad Andrea, manager tra gli altri di Can Yaman, Arisa ha finalmente ritrovato sicurezza e fiducia in se stessa. Soprattutto dal punto di vista estetico, visto che in passato ha dovuto combattere con diversi complessi che l’hanno portata ad usare eccessivamente la chirurgia estetica. Oggi Rosalba Pippa è decisamente più serena, grazie anche all’incontro con Di Carlo.

Un uomo, come dichiarato dalla stessa Arisa, che non è avaro di complimenti e la fa sentire ogni giorno speciale e bella. Una vera e propria iniezione di autostima quotidiana. Con questa dichiarazione d’amore Arisa ha messo a tacere le malelingue: nessuna crisi in corso col fidanzato.

Arisa verso le nozze con il fidanzato Andrea Di Carlo

Da qualche settimana si parla, inoltre, con una certa insistenza di un probabile matrimonio di Arisa con Andrea Di Carlo. Secondo qualcuno i due avrebbero già fissato la data, ovvero quella del prossimo 2 settembre. Pare che la coppia sia intenzionata a sposarsi a tutti i costi nonostante la pandemia che ha rovinato i piani di tanti promessi sposi, Vip e non. Andrea Di Carlo e Arisa si amano da circa un anno: si sono conosciuti lavorando insieme e una volta scoccata la scintilla non si sono più mollati.