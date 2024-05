Arisa, rivelazione surreale: “Faccio cose folli” I fan sono shockati

In un’ intervista per Il Corriere, Arisa si lascia andare a confessioni scottanti sulla sua vita privata che lasciano tutti senza parole! Dopo tutto la sincerità è sempre stata il suo cavallo di battaglia, no?

L’avevamo lasciata un paio di giorni fa con una disastrosa esibizione a Viva Radio2, ma Arisa non smette mai di stupire!

Siamo abituati ai suoi cambi look e stile repentini, anche se a volte non le si riesce a star dietro! Il Corriere ha cercato di indagare sulle ragioni di questi continui cambi di rotta e Arisa ha fatto delle rivelazioni surreali che sono andate immediatamente virali sui social e hanno diviso il pubblico! Vediamo per bene cosa ha detto.

“Ho ricevuto 1500 proposte di matrimonio” Le rivelazioni scottanti di Arisa

Un’intervista tutta dedicata all’amore, quella del Corriere, che vuole scoprire cosa c’è e chi c’è nel cuore della cantante siciliana al momento.

Lei si ritiene single, di non sentire il bisogno di avere una relazione al momento, nonostante la sua famiglia la sproni a trovarsi l’uomo giusto per sistemarsi dopo mille disavventure.

Arisa è stata infatti a un passo dal matrimonio con Andrea Di Carlo.

Tra loro c’è stato un lunghissimo tira e molla fatto di frecciatine sui social che tuttavia, alla fine, non ha portato al fatidico ”Sì” all’altare.

Non vorrà sposarsi e avere un uomo al suo fianco, ma ci ricordiamo tutti l’annuncio pazzo che aveva fatto l’estate scorsa!

AAA Cercarsi marito, astenersi perditempo! Aveva scritto sui suoi social, con tanto di foto in déshabillé. Sono accorsi in migliaia per ottenere la sua mano, lo confessa lei stessa al Corriere, rivelando anche la verità su quel post:

Ho ricevuto 1000-1500 proposte, ma ho smesso di contarle. In realtà non volevo un marito, volevo denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo sui social. Era ironico.

Ma la parte succulenta arriva con la domanda successiva.

“Farei di tutto per farmi amare, faccio cose folli”

L’intervistatrice del Corriere chiede ad Arisa se secondo lei agli uomini interessa solo la bellezza o anche l’intelligenza in una donna, lei da una risposta totalmente inaspettata che ha sconvolto i fan.

Di sicuro gli uomini risolti vogliono una donna intelligente, io lo sono, ma per farmi amare farei qualsiasi cosa. Se mi vogliono magra dimagrisco, se mi vogliono grassa, ingrasso. Per il mio ex ho preso 13 kili perché mi voleva curvy. Se sto con un uomo ho occhi solo per lui (…) Tre anni fa stavo con un ragazzo e per stare con lui avevo smesso di fare tutto, persino di rilasciare interviste

La giornalista ha definito queste dichiarazioni pericolose e sui social i commenti si sono scatenati. C’è chi si chiede come le venga in mente di passare questi messaggi sbagliati sulle relazioni sentimentali in un momento tanto delicato per le donne, con notizie ogni giorno di rapporti tossici che finiscono male.

Poi c’è chi attacca Arisa, dicendo che ”poverina”, deve trovare il modo di farsi notare e attirare l’attenzione in qualche modo.

Ma per fortuna c’è anche chi l’appoggia e le augura di trovare la serenità con se stessa prima di tutto e poi con qualcun altro.