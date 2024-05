Arisa, disastro a VivaRai2!: caduta rovinosa con Stanzani (video)

Ruzzolone di Arisa a Viva Rai2!, nel corso della diretta di giovedì 9 maggio. La cantante, che nel programma di Fiorello ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo Baciami stupido, nel cadere rovinosamente durante la performance ha trascinato con sé anche il ballerino Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. La cantante, che ha deciso di indossare delle scarpe con un tacco vertiginoso (con il senno di poi sarebbe stato meglio optare per delle calzature più comode), a un certo punto dell’esibizione si è inciampata ed è finita inesorabilmente a terra. Nel tentativo di sorreggersi, si è aggrappata a Stanzani. Così a volare giù sono stati in due.

Il capitombolo di Arisa e Tommaso Stanzani a Viva Rai2!

“Ragazzi, è successo di tutto”, ha chiosato l’artista subito dopo aver terminato la performance. Quando è caduta, il corpo di ballo che stava danzando sulla coreografia predisposta appositamente per Baciami stupido si è precipitato a darle una mano, risollevandola. In qualche modo il concertino è stato concluso. Vedendo la caduta Fiorello ha cercato di ravvivare gli animi. “Alé… Dai dai dai dai”, l’incitamento dello showman.

L’esibizione col botto di Arisa a Viva Rai2 pic.twitter.com/Bz4N5PN5sw — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) May 9, 2024

Lo svarione e il pannello caduto sulla testa: la performance ‘pazza’ di Arisa

Tra l’altro, prima che si verificasse il capitombolo, la performance aveva già vissuto un paio di imprevisti e svarioni memorabili o dimenticabili, che dir si voglia. Arisa, a un certo punto, si è scordata un passaggio del testo della canzone. Inoltre le è caduto in testa un pannello della scenografia. Stanzani ha provveduto a sorreggerlo, prima che altre persone intervenissero per dare un aiuto. Nulla di grave fortunatamente, visto che il citato pannello non era pesante. Poi c’è stato il clamoroso ruzzolone. Insomma, è proprio vero che in una manciata di minuti è accaduto di tutto.

“Tu sei autentica, sei vera, sei bella, sei stupenda. La caduta che hai fatto era spettacolare”, ha commentato Fiorello che si è poi rivolto al coreografo Luca Tommasini in modo ironico: “Come puoi organizzare una cosa così perfetta, quasi da sembrare vera?”. Risate nel plexiglass. Viva RaiDue, che si appresta a terminare la stagione e a chiudere i battenti per sempre (pare che Fiorello voglia cimentarsi in nuovi progetti televisivi), mancherà al pubblico.