Fiorello: addio alla Rai? Non se ne parla proprio

Fiorello ha chiarito una volta per tutte all’Adn Kronos che non ha alcuna intenzione di lasciare la Rai. Né tantomeno traslocare per andare su Nove. Ma il rinnovo di Viva Rai 2 è impossibile.

Fermato dall’agenzia di stampa, al termine dell’evento Tennis and Friends, al comico è stato chiesto se ci fosse la possibilità di lasciare la Rai. Ma ha rivelato che non ha nessuna intenzione di cambiare perché si trova bene dove sta. L’amico di Amadeus ha quindi chiarito definitivamente che non lo seguirà. Ora ciò non esclude che potranno fare una serata evento insieme, ma ciò dipende sempre dalle clausole delle aziende in cui si trovano.

Il comico ha però rivelato che Viva Rai 2 sicuramente non verrà riconfermato. Il 10 maggio verrà trasmessa l’ultima puntata. Non sa bene quando il pubblico potrà rivederlo in tv. Infatti per ora non ha idee e proposte. Dunque solamente quando avrà un progetto tornerà sullo schermo.

“Andare alla Nove? E perché? Io non mi muovo, non lascio la Rai ma dopo ‘Viva Rai2’ che chiude il 10 maggio dico solo che ci vediamo alla prossima idea, proposta. Quando? Tra un mese, 6 mesi, un anno o mai. Non lo so, chi può dirlo?“

Fiorello ha aggiunto anche che la Rai è un’azienda da una storia troppo longeva per scomparire da un giorno all’altro e perdere totalmente successo. Inoltre non esclude che un giorno Amadeus possa tornare perché “tanta gente che poi se n’è andata è sempre tornata“.

Fiorello contro la Rai sul caso Scurati

Dopo che Amadeus ha annunciato che cambierà rete c’è stato un vero e proprio terremoto. In queste settimane si pensa che molte figure storiche della Rai abbandoneranno e cambieranno ma non sarà per tutti così.

Fiorello sin dall’inizio ha chiarito che non è detto che debba seguire l’amico Amadeus dappertutto. Sicuramente hanno un rapporto molto stretto che li lega, in coppia sono fenomenali, ma entrambi, anche da soli, hanno una carriera rispettabile.

Nonostante ciò, quando è accaduto il caso Scurati, Fiorello non si è tirato indietro ed ha ammesso gli sbagli che sono stati commessi dalla Rai.

Durante una puntata di Viva Rai 2, il comico aveva fatto satira su Giorgia Meloni e questa cosa non è piaciuta molto. Nel difendersi, Fiorello ha ricordato che è lecito fare battute, non solo, in questo caso (parlando di Scurati) “la Rai ha fatto una ca**ata“, dunque i commenti sono inevitabili.

Dopo queste dichiarazioni si è pensato che si volesse discostare da quel mondo lì e fare un passo indietro. Ma poco fa ha negato. Dunque il suo futuro in Rai è ancora sicuro, ma a fare cosa non si sa.