Arisa: maternità e matrimonio, il bell’esempio di Elisa

Arisa si racconta tra desiderio di maternità e, le nozze in vista?

Di certo Arisa è una delle artiste italiane più brave ma anche anticonvenzionali. Nel corso della sua carriera sono stati tanti i cambiamenti che ha regalato al suo pubblico. Se ricordiamo la sua prima apparizione al Festival di Sanremo nel 2009 con Sincerità, beh pochissimo è rimasto di quella ragazza con gli occhiali giganti e un look anni ’50. Ora Arisa è una donna e come tale si è imposta, e con grande successo, nel panorama musicale italiano. Le sue canzoni, dalle hits più estive fino ad arrivare a quelle più impegnate e romantiche, hanno appassionato gli italiani. Ora però è tempo di parlare della sua vita privata, della quale ha detto (forse) sempre troppo poco. In un’intervista a Vanity Fair, la cantante nata a Genova ma cresciuta in provincia di Potenza, racconta il suo desiderio di maternità e svela le nozze in vista?

Arisa desidera diventare mamma, c’è un ma…

Un grande desiderio di maternità quello di Arisa (protagonista di un siparietto con Mara Venier). A Vanity Fair spiega così: “Mi piacerebbe molto avere un bambino. Ma vorrei anche girare il mondo, crescere come donna. Non so se una cosa escluda l’altra“. Poi chiama in causa una sua collega, che per lei rappresenta un grande esempio da seguire nella vita: “Vedo Elisa che è molto a suo agio come artista e mamma, è una grande esempio per me“. Della vita privata di Arisa non si sa molto, la cantante ora è fidanzata e dice di amare tanto la persona che ora vive accanto a lei. Per questo, la coppia starebbe pensando al matrimonio? “In vista dove? Boh, vediamo“, risponde sarcastica alla domanda sulle nozze in arrivo.

Arisa e l’incontro con Cristiano Malgioglio

Una delle canzoni del suo ultimo album, è stata scritta da Cristiano Malgioglio. Un incontro quello con il paroliere che è piaciuto ad Arisa: “Ci siamo conosciuti in un bar vicino casa mia, io passo lì con i miei cani, lui mi chiama, i fermo, poco poco. Ci si vuole bene, lui mi ha dato un bellissimo pezzo e io gli sono grata“. La canzone in questione è “Amarsi in due“.