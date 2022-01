Arisa e Vito Coppola, è finita: “Ci abbiamo provato, non chiedetegli di me”

La cantante ha risposto alle curiosità dei fan e ha ammesso che non è andata bene la relazione con il suo ex insegnante di danza

Tra Arisa e Vito Coppola è già finita. I due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, dove lui era l’insegnante di danza e lei l’allieva. La loro complicità li ha portati alla vittoria del programma, ma era evidente che fosse una complicità che andava oltre la danza. E infatti quando si sono spente le luci di Ballando qualcosa è successo tra loro, ma non è andata come sperato. Dopo giorni, anzi settimane di gossip e chiacchiericci, a mettere la parola fine ai dubbi di chi si era affezionato a loro è stata proprio Arisa.

La cantante ha risposto alle domande dei fan su Instagram stamattina, mentre è in viaggio verso Roma. Qualcuno le ha rivolto “la domanda delle domande: ma con Vito?”, questo si legge nel box. Arisa non ha ignorato questo utente, e di sicuro c’erano tante altre domande su Vito Coppola. D’altronde il gossip è arrivato anche ad Amici di Maria De Filippi, dove Rudy Zerbi si è detto geloso di Arisa e Vito. A quanto pare, pur trattandosi di un gioco da parte di Zerbi, non ha più motivo di ingelosirsi.

Arisa ha ammesso che con Vito è finita: “Ci abbiamo provato, non è andata. Per favore non chiedetegli più nulla di me”. Da queste prime parole sembrerebbe di capire che non si è conclusa nel migliore dei modi la conoscenza, altrimenti perché invitare i fan a non parlare più a Vito di lei? Evidentemente lui vorrebbe metterci una pietra sopra. Ma non sono state le sue uniche parole. La cantante ha spiegato di non essere triste per la fine di questa frequentazione:

“Gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza. L’amore romantico è solo una parte dell’amore che abbiamo da dare”

Il discorso di Arisa, oggi ospite a Verissimo, è proseguito spiegando che l’amore romantico non è tutto, è una parte del tempo che si impiega per vivere. Per sentirsi innamorati non è necessario essere corrisposti, ha scritto ancora. Le parole più importanti, però, sono altre: ci hanno provato e non è andata bene e l’invito a non parlare più di lei a Vito. I fan le daranno ascolto? Difficile da credere, ma non impossibile. Molto più probabile invece che adesso tanti si riverseranno sul profilo di Vito per chiedergli un commento sulla fine della storia con Arisa…