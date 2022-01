Arisa a Verissimo commenta l’esclusione a Sanremo e il ritorno ad Amici

Arisa sarà ospite a Verissimo nella puntata di domani, sabato 15 gennaio 2022. Silvia Toffanin ha già registrato l’intervista con la cantante e sono disponibili le anticipazioni del programma. La conduttrice ha parlato con Arisa un po’ di tutti i suoi ultimi avvenimenti in carriera, musicali e non. Arisa è reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle ma nei suoi sogni c’è altro: l’Eurovision Song Contest. Ed è per questo che anche quest’anno ha presentato un brano per il Festival di Sanremo, per ora l’unica carta dei cantanti per giocarsi l’Eurovision.

Amadeus però non l’ha inclusa nel cast dell’edizione 2022 e Arisa non ha nascosto il suo dispiacere. Alla Toffanin ha spiegato infatti di essere dispiaciuta per non essere stata scelta, ma di comprendere la decisione del direttore artistico. Quindi ha spiegato perché lei prova sempre a partecipare: “Il mio sogno è andare all’Eurovision Song Contest”. E al momento, come già spiegato, Sanremo è l’unica strada che porta al festival europeo. Chi vince sul palco dell’Ariston sbarca su quello degli ESC, a meno che non decida di rinunciare.

Arisa sogna gli Eurovision anche perché, ha aggiunto, si sente profondamente italiana e le piacerebbe rappresentare il Paese all’estero. A tal proposito ha poi detto: “Vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”. Non solo Sanremo, Arisa ha parlato anche del ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Domenica ha rimesso piede nello studio dove è stata professoressa di canto per un’edizione, quella passata, ed è aperta a una nuova edizione dietro la cattedra. Nonostante Rudy Zerbi la stuzzichi sempre, lei per Amici ha speso solo belle parole, per questo le piacerebbe tornare:

“È stata una bellissima emozione. Amici è casa e famiglia. Adoro Maria e l’energia da sogno che trasuda da questi ragazzi. Mi piacerebbe ritornare!”

Quest’anno Arisa non è ad Amici perché aveva deciso di dedicarsi ad altri progetti. Poi però ci ha ripensato, ha confessato qualche tempo fa, ma era già troppo tardi perché la produzione aveva trovato il suo sostituto nella commissione. Nulla vieta un ritorno in futuro, o chissà un coinvolgimento al Serale. Infine, Arisa ha spiegato perché cambia spesso look ai capelli. I suoi cambiamenti continui hanno incuriosito qualcuno, che ora si domanda come mai Arisa cambia spesso e volentieri colore o taglio ai capelli, anche più volte a distanza ravvicinata. Questa la sua risposta: “Quando finisce qualcosa taglio i capelli. Anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero”.