Amici 21, Arisa in difficoltà: domanda su Vito Coppola, Rudy la gela così

L’ex professoressa è tornata nel talent come ospite speciale per giudicare una gara interna tra cantanti: la “gelosia” di Zerbi

Arisa è tornata ad Amici di Maria De Filippi come ospite, nella puntata di domenica 9 gennaio 2022. Dunque è stata proprio lei la prima cantante a stilare una classifica tra gli allievi di canto per decidere chi sarebbe andato in sfida. Arisa è stata accolta con enorme entusiasmo da tutti, sia dai professori sia dal pubblico e anche da Maria. La padrona di casa si è complimentata con lei per l’esperienza a Ballando con le Stelle, per la vittoria e per come ha ballato. Tutti erano d’accordo sul fatto che sia stata molto brava, inoltre l’hanno riempita di complimenti perché l’hanno vista in forma.

Uno dei motivi per i quali Arisa manca al pubblico è senza dubbio il rapporto di amore e odio con Rudy Zerbi. Quest’ultimo, non presente in studio, ha preso quasi subito la parola per parlare con la sua amica e dirle quanto gli manchi. Anche lui ha detto di averla vista ballare, ma aveva una curiosità da chiederle:

“Poi c’è un’altra cosa, Maria non so se hai letto, che un po’ mi ha ingelosito, che c’è questa storia con il tuo partner di ballo…”

Arisa è rimasta spiazzata da questa domanda su Vito Coppola. In un primo momento si è girata verso gli allievi, ha fatto una mezza smorfia e poi è scoppiata a ridere. Non solo, ha cominciato a sventolarsi il cartellino in faccia, per farsi aria. Insomma, è sembrata un po’ in imbarazzo e di sicuro in difficoltà, spiazzata da questa domanda. Maria ha provato a smorzare la tensione: “Rudy sei diventato gossipparo”. Arisa non ha risposto. Zerbi ha cambiato discorso, in un certo senso, ed è tornato a scherzare con lei:

“Arisa ha un account suo personale chiuso personale, si chiama Agua De Coco e mi scrive. E durante Ballando mi scriveva mi manchi, il tuca tuca lo faccio solo con te. Quando ballo con lui penso a te. Mi diceva sei la mia noce di cocco”

Ha inviato una foto sul cellulare di Maria De Filippi chiedendole di mostrarla alla telecamera perché era un fotomontaggio di loro due insieme, che le avrebbe inviato Arisa. Era un simpatico fotomontaggio, in effetti, e la cantante si è fatta una risata, come tutti in studio. Quindi Maria ha chiesto ad Arisa se le fosse mancato Zerbi e lei ha risposto di sì: “Un po’ sì. Mi siete mancati tutti tanto”. La De Filippi le ha risposto che anche lei è mancata a tutti ad Amici e poi ha dato inizio alla gara di cover tra gli allievi.