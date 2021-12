Arisa, Di Carlo posta un video dell’ex. Stefania Orlando: “Hai ragione”

Andrea Di Carlo, poco prima della sera della Vigilia di Natale, ha preso tutti in contropiede e ha pubblicato un video dell’ex fidanzata Arisa, al secolo Rosalba Pippa, con la quale nei mesi scorsi ha vissuto una turbolenta relazione sentimentale, spentasi poco prima che lei partecipasse a Ballando con le Stelle. La coppia oggi non c’è più. La cantante, nel talent show di Milly Carlucci, ha stretto una speciale legame con il danzatore Vito Coppola. Di Carlo è ormai un ricordo. Ma si torni al filmato postato su Instagram dal manager.

Di Carlo ha pubblicato una clip in cui si vede Arisa suonare il pianoforte e dirgli: “Tu sei bello, bello”. Un gesto dolce, se non fosse altro che la didascalia con cui Andrea ha commentato il video appare alquanto criptica. E forse contiene anche una frecciatina velata alla musicista.

“Bisognava chiudere l’anno, e bisognava farlo con sincerità. Ecco questo è uno dei ricordi che rimarrà nel mio cuore”. Ha esordito così, dolcemente, il manager per poi aggiungere: “Il 2021 mi ha insegnato che l’amore non basta che la vita è un po’ come i livelli di Super Mario BROS. La vita mi ha insegnato che l’ amore non può avere sesso perché l’amore parte dal cuore”.

Quindi ha scritto che “è stato un anno tosto ma pieno di soddisfazioni e di amore”. “Ci vuole coraggio lo so – ha concluso -, io sono un fifone per carità, ma se volete grattare la vita vivitela. Auguri a tutti dal profondo del mio cuore. Andrea“. Le parole utilizzate da Di Carlo, in particolar modo quelle relative al tema del coraggio, sono alquanto ‘scivolose’.

Pare che proprio uno dei motivi per cui la love story con Arisa non abbia funzionato, sia proprio quello inerente al ‘coraggio’. Andrea, in passato, aveva lasciato intendere in diversi frangenti di voler di più dal rapporto con la musicista che invece dichiarava di non voler correre e che il suo modo di affrontare una relazione non era quello di Di Carlo.

Arisa e Andrea Di Carlo, questione di coraggio: Stefania Orlando spezza una lancia per il manager

“Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”, sussurrava l’artista di ‘Sincerità‘ in uno dei periodi di crisi vissuti con l’ex che, dal canto suo, replicava così: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby”. Ecco il punto cruciale, secondo il manager: Arisa ha avuto abbastanza coraggio con lui?

Ecco perché alla luce delle precedenti esternazioni di Andrea, il post pubblicato a ridosso della sera della Vigilia di Natale sembra celare una velata punzecchiatura a Rosalba. “Hai ragione Andrea, ci vuole coraggio in amore”, il commento di Stefania Orlando a favore dell’amico Di Carlo. Chissà se la conduttrice romana è al corrente di tutti i dettagli relativi al naufragio d’amore tra la cantante e il manager.