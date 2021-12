Arisa e Vito Coppola in love? Parla l’ex di lei Andrea Di Carlo, cosa pensa

By

Andrea Di Carlo, ex fidanzato e manager di Arisa, ha commentato l’avventura appena conclusa della cantante, vincitrice della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”. Il settimanale “Oggi” lo ha intervistato insieme ai due giurati Carolyn Smith e Fabio Canino, che si sono lasciati scappare i nomi dei concorrenti che, a loro avviso, avrebbero dovuto vincere lo show.

Andrea Di Carlo ha rivelato a “Oggi” ciò che pensa sulla vittoria a “Ballando” dell’ex fidanzata Arisa, il cui vero nome è Rosalba Pippa, spiegando perché per lui ha meritato di trionfare.

“È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli”.

In merito alla chiacchierata relazione tra Arisa e il suo maestro di ballo Vito Coppola, che hanno dimostrato di avere un certo feeling, Di Carlo non si è voluto sbilanciare, insinuando che comunque la possibilità che i due si frequentino abbia dato una marcia in più alla coppia agli occhi del pubblico.

“Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano”.

Di Carlo e la cantante di “Controvento” hanno confermato la loro relazione lo scorso Natale 2020 per poi lasciarsi nei primi mesi del 2021. I due avrebbero addirittura dovuto convolare a nozze, ma poi tutto è andato in frantumi. La 39enne ha spiegato di non aver gradito la fretta del compagno di sposarsi. I destini dei due si sono poi incrociati qualche mese dopo a “Ballando con le Stelle”. Di Carlo è infatti il manager di due concorrenti contro i quali Arisa ha gareggiato: Morgan e Federico Fashion Style. A quanto pare Arisa avrebbe accettato di partecipare allo show a condizione di non dover mai incontrare l’ex.

Ballando, Carolyn Smith e Fabio Canino sul risultato finale

Sono in molti ad affermare che altri concorrenti meritavano la vittoria più della 39enne. Tra questi hanno fatto capolino anche due giudici dello show, Carolyn Smith e Fabio Canino. La britannica presidente della giuria ha precisato:

“Arisa non era la più brava, e neanche la concorrente che ha fatto più progressi durante il percorso. È stata la rivelazione di Arisa come Rosalba. È arrivata terrorizzata, ma è stata quella che ha fatto più progressi come donna”.

La Smith ha anche rivelato quali sono stati, secondo lei, i tre aspiranti ballerini più bravi dell’edizione: Sabrina Salerno, Morgan e Bianca Gascoigne.

Canino dal canto suo le ha fatto eco, spiegando perché Arisa è riuscita comunque ad aggiudicarsi la vittoria, allontanando l’ipotesi che a favorire il voto dei telespettatori possa essere stato il presunto legame amoroso con Coppola: