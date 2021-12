Arisa e Vito Coppola allo scoperto: nota congiunta con gaffe ‘memorabile’

By

Arisa e Vito Coppola stanno insieme oppure no? Dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle, dove hanno capito di avere un feeling particolare, si stanno frequentando? La domanda è gettonatissima e pare avere una risposta positiva. Sembra proprio che i due si stiano vedendo. A spingere a credere che sia sbocciato qualcosa oltre all’amicizia e che ci sia la voglia di coltivarlo è stato un post social congiunto pubblicato dalla cantante e dal ballerino professionista lungo la giornata di martedì 21 dicembre. Il messaggio, divulgato su Instagram, è stato pure oggetto di una gaffe involontaria, prontamente notata e sbeffeggiata dai fan. Nelle scorse ore Rosalba Pippa (nome all’anagrafe di Arisa) ha anche strigliato Serena Bortone, conduttrice del talk Oggi è un altro giorno nonché tra gli ospiti di Ballando 2021.

“È stata un’esperienza immemorabile”. Questo l’esordio con gaffe di Arisa e Vito Coppola nella nota scritta a quattro mani. Immemorabile? Sicuri che non si dica memorabile? La gaffe è stata subito evidenziata da diversi utenti, che hanno ironizzato sulla vicenda. Al di là dello scivolone, resta il trionfo a Ballando: “La vittoria è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio”.

“Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente”, hanno rimarcato Vito e Rosalba che sono poi passati a spiegare il loro legame speciale. Parole che suonano come un’uscita allo scoperto: “Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà”.

Insomma, appare piuttosto evidente che Arisa e Coppola abbiano intenzione di non troncare la loro conoscenza, nonostante il talent di Milly Carlucci abbia chiuso i battenti.

Arisa: “Serena Bortone mi ha ferita”

Nelle scorse ore, la cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Durante la chiacchierata con il quotidiano di via Solferino le è stato domandato se ci sia stato un qualcosa di particolare che l’avesse fatta arrabbiare e la risposta è stata ‘sì’. Qualcosa infatti l’ha infastidita e sconfortata. Cosa? Una domanda che le ha fatto la giornalista Serena Bortone “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film per adulti: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

Di recente Rosalba ha anche commentato la sua esclusione dal Festival di Sanremo 2022, ammettendo che sarebbe salita volentieri sull’Ariston, laddove le sarebbe stata data l’opportunità per farlo. Non è andata così, Amadeus non l’ha inserita nella rosa dei big. “Lo avrei fatto volentieri, sarebbe stato un bel coronamento di quest’anno”, ha sottolineato l’artista che ha aggiunto che le è venuto spontaneo parlare dell’argomento. “Non c’è un pensiero dietro”, ha concluso.