Arisa capelli lunghi e biondissimi, critiche dei fan: “Ma chi sei?” (Foto)

Arisa presa di mira ancora una volta. I cambi di look non entusiasmano poi così tanto i suoi fan, che le dicono di preferirla com’era in passato, quando portò al Festival di Sanremo l’indimenticabile canzone La notte. Da quel momento, però, numerosi sono i cambiamenti succeduti nella vita della cantante, che non ha voluto mai mettere un freno a quello che sentiva. Il cambiamento è stato sempre naturale, anche se ha ammesso che si è pentita per qualcosa che ha fatto non molto tempo fa… Se potesse tornare indietro, non si rifarebbe mai più le labbra, per esempio. Piccoli errori, che comunque non minano assolutamente il suo talento, alla continua ricerca di quella canzone che possa permetterle di arrivare lì dove si è prefissata di arrivare. Agli Eurovision Song Contest. Con qualsiasi acconciatura dovesse presentarsi, siamo certi che sarà un successone. Checché ne dicano i pettegoli di Instagram. I suoi follower, al momento, le hanno detto che non amano per nulla la sua parrucca bionda e lunga.

Foto Arisa parrucca bionda: capelli lunghi per quest’estate 2020

Ogni volta che Arisa pubblica una foto su Instagram scatena il putiferio! Non ha più nessuna intenzione di mostrare parti di sé che non le appartengono: dopo aver risposto a chi l’ha criticata per aver confessato che rutta come tutti gli esseri umani, adesso è stata bersagliata per la parrucca bionda che ha mostrato sui social. Non si sarebbe aspettata solo commenti positivi (ormai sa come vanno le cose…) e ha cercato di rispondere anche a chi non ha apprezzato il cambio di look. Risultando sempre molto educata e non perdendo quella simpatia che la contraddistingue. Qualcuno le ha detto che non è più lei e c’è stato anche chi le ha fatto la domanda diretta: “Ma chi sei?”; lei, di tutta risposta, ha chiesto come si potrebbe chiamare. Magari utilizzerà il nome scelto dai fan come prossimo nome d’arte!

Malattia capelli Arisa: la cantante non si arrende

Arisa ha da qualche anno un rapporto complicato coi suoi capelli. E non perché non riesca a trovare un’acconciatura che le doni. Ha confessato che soffre di una malattia che non le permette di avere una capigliatura come in passato, ma che comunque si sta impegnando per superare questo problema. Quando riuscirà a farlo (e siamo certi che ne sarà capace), ritornerà a mostrarsi con quel look sanremese tanto amato o sorprenderà ancora?