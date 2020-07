Arisa risponde alle polemiche su fisico e rutti: al mare non si nasconde

Arisa al centro delle polemica. E lei sa sempre come ridere di gusto quando la attaccano! Da quando ha cominciato la sua carriera, è stata travolta dalle critiche: l’Arisa di Sincerità (vinse Sanremo Giovani) era presa di mira per la sua goffaggine e un modo di vestirsi che non la rendevo di certo una top model; ora invece che osa di più, che ricorre anche a dei ritocchini estetici (alle labbra) e che si mostra per quella che è veramente, anche al mare, in tutta la sua bellezza, c’è sempre qualcuno pronto a puntarle il dito contro. Ma Arisa è felice così. E sa che non potrà mai accontentare tutti. La trasformazione della cantante è stata evidente: dal suo trionfo a Sanremo Giovani a oggi, ha acquisito più sicurezza, più sensualità e ha capito cosa veramente vuole da sé e dagli altri. La canzone Sincerità è la colonna sonora della sua vita: su Instagram, fa sempre delle confessioni chiacchieratissime ai suoi follower, alcuni dei quali sono rimasti interdetti quando ha spiegato di essere una ragazza semplice che ama il sole, rutta e…

Arisa tra fisico, capelli, labbra rifatte e… rutti! La cantante decide di rispondere

Ma Arisa è così. Prendere o lasciare. E i suoi fan la amano proprio per la sua schiettezza (oltre che per una voce angelica che arriva dritto al cuore). Nelle ultime ore, dopo la sua recente intervista, non è stato facile per lei destreggiarsi fra giudizi negativi: chi la critica per i suoi capelli cortissimi, chi per le labbra rifatte, chi per le didascalie che una donna non dovrebbe mai scrivere (questo lo credono loro…). Arisa, quindi, ha voluto rispondere in maniera semplice e diretta, come fa sempre: “Mi piacciono i film d’amore, leggo libri di psicologia e sono una grande fan dei Flintstones. Meglio?”.

Vacanze d’estate per Arisa: ecco dove si trova oggi

La risposta arriva da Instagram o, meglio ancora, dal mare della Sardegna, dove Arisa mostra il suo fisico senza paura. Si sente bella così. E nessuno riuscirà a farle cambiare idea. Ha staccato un po’ dal lavoro, decidendo di rilassarsi al Forte Village Resort. Momento di grande relax, che nessuno riuscirà a turbare. Anche perché fra non molto ritornerà a cantare, conservando ancora nel cassetto il sogno di partecipare agli Eurovision Song Contest.