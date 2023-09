Arisa, Belve: il vaf**lo a Paola Iezzi e l’infanzia “forgiata dalle botte”

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, a ruota libera a “Belve“. Ospite della prima puntata del talk di Rai Due, la cantante si è confessata alla padrona di casa, Francesca Fagnani, su diversi temi. Primo punto affrontato la polemica rovente di quest’estate scoppiata dopo le parole che ha rilasciato sulla premier Giorgia Meloni e la sua, come dire, non proprio simpatia nei confronti dei Gay Pride e del mondo LGBTQ+.

Per chi non lo ricordasse la musicista aveva dichiarato quanto segue:

“Non sono posizioni aperte le sue (Giorgia Meloni, ndr), però secondo me lei si comporta come una mamma molto severa e spaventata. Una madre che non è solo madre di un figlio, ma ne ha 4 e allora sembra che lei faccia cose che vadano bene per tutti e 4 i figli, magari penalizzandone uno. Secondo me ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo”.