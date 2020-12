Arisa, ad Amici meglio che a X Factor: “Con Maria più a mio agio”

Arisa ha trascorso le prime settimane da insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi ed è tempo di un primo bilancio. Tv Sorrisi e Canzoni ha intervistato la cantante proprio per raccogliere le sue prime impressioni nel talent show di Canale 5. Arisa non ha nascosto di avere molto entusiasmo e che sta andando tutto a meraviglia. Sul suo viso si può leggere lo stesso entusiasmo che hanno gli allievi, ha spiegato. E forse è così anche perché lei anni fa ha provato a entrare nella scuola di Amici, ma non è stata presa per due volte. Quest’anno invece è entrata a far parte del cast come insegnante ed è un bel riconoscimento. Come se fosse scritto nel destino, ha detto.

Ma Arisa era già stata ad Amici negli anni scorsi. Come ospite, poi come giudice ma di sicuro essere insegnante è tutta un’altra cosa. I panni della professoressa all’inizio le stavano un po’ scomodi, ha raccontato, perché non avrebbe voluto passare come una persona saccente nell’insegnamento. Alla fine è riuscita a trovare un compromesso e a trasferire ai suoi giovani cantanti ciò che lei sa, senza però apparire come colei che ha la verità in tasca.

Lei vuole aiutare i suoi allievi a credere più in sé stessi, ad avere più sicurezza e preferisce non usare invece la carta della critica. Non è per il rimprovero, insomma, ma preferisce i complimenti e lo ha già ampiamente dimostrato nelle prime puntate del pomeridiano. Ma Arisa non è alla sua prima esperienza in un talent show. Ha già partecipato infatti a X Factor, sedendo al tavolo dei giudici. Secondo lei sono due esperienze non paragonabili, sono sì due talent ma tra loro molto diversi. Se proprio dovesse trovare una differenza tra i due talent allora sarebbe questa:

“Posso dire che qui con Maria mi sento più a mio agio, mi sento più vera. Non mi sento mai in difficoltà e se ho un problema sento di poterne parlare”.

Aveva già espresso parole di stima verso la De Filippi, ma oggi ha descritto l’ambiente della scuola di Amici più confortevole rispetto a X Factor. C’è da dire che la differenza sostanziale sta nel fatto che Amici è una scuola, X Factor no. E proprio quest’anno c’è stato anche un passaggio da Amici a X Factor. Emma infatti ha guidato gli Under Uomini e anche lei aveva spiegato la differenza tra i due talent.