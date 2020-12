Arisa, i retroscena su Maria De Filippi: “Vorrei mi volesse un po’ di bene”

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha da poco iniziato il suo nuovo viaggio televisivo nel ruolo di docente ad Amici di Maria De Filippi (Canale 5). Una opportunità colta con gioia, riconoscenza e piacere dalla cantante che ha snocciolato diversi aneddoti e retroscena inediti sul programma e sui suoi meccanismi, concedendo una lunga e intensa intervista al magazine Chi diretto da Alfonso Signorini. Non solo: ha anche raccontato che in in giovane età tentò di accedere, senza riuscirci, alla famosa scuola del talent show. Il provino lo sostenne non una ma due volte. In entrambi i casi il medesimo responso: non arruolata nel cast.

Alla fine, con diversi anni di ‘ritardo’ e nella veste di insegnante, è arrivata giunta a far parte della squadra della trasmissione. Un bel traguardo. E con Maria? Come va? Che impressioni ha della ‘mente’ dietro al successo di Amici? Rosalba riserva esternazioni di profonda stima per la moglie di Maurizio Costanzo, spiegando che la De Filippi “non ha bisogno della forza per farsi rispettare” poiché è in possesso di un tale carisma che non potrebbe essere altrimenti:

“Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei. Maria, anzi, mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto…”

Con la sua consueta dose di spensieratezza e originalità ‘fantasiosa’ Arisa aggiunge che Amici è per lei una sorta “di regno delle favole, dove però la regina è buona”. Quella regina è appunto la conduttrice pavese. Spazio poi al doppio provino che sostenne nel talent parecchi anni fa, in età adolescenziale. Arisa non fu scelta. Rimpianti? Nessuno, perché la stessa cantante ammette che all’epoca non era pronta. “Ci ho provato che avrò avuto circa 16 anni. E anche un’altra volta a 17, mi pare. Comunque, in un’occasione avevo i codini e in un’altra i capelli rosa”, ha narrato.

Amici, Arisa: l’opinione su Alessandra Celentano e le parole per la madre malata

Spazio poi a un’opinione su Alessandra Celentano. Rosalba la definisce una persona assai competente e rigorosa che riesce ad essere tale in quanto resta sempre lucida. Infine Arisa si confida sui suoi genitori, in particolare sulle condizioni di salute della madre. La donna, 63 anni, si è “ammalata, ha avuto due tumori uno dietro l’altro, ora sta meglio, ma resta una persona fragile”, spiega la figlia che aggiunge che potrebbe non vederla per le feste natalizie: “E, anche se mi costa l’infinito, non so se potrò andare da lei, da loro questo Natale”.

Il bicchiere mezzo pieno della delicata vicenda, racconta sempre l’artista, è che la madre per lei è una “grande lezione” vivente di tenacia e forza. Non solo: è un esempio, assieme al marito, di amore ‘vero’, duraturo e pulito: