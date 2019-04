Ariana Grande mostra la foto del suo cervello malato: “Non è uno scherzo”

La foto del cervello di Ariana Grande su Instagram: la cantante è ancora malata

Ariana Grande sta ancora male. Nonostante abbia ripreso il suo tour in giro per gli Stati Uniti, la cantante italo-americana continua a soffrire di PTSD. Ovvero di disturbo post traumatico, che porta ad episodi di ansia, stress, insonnia e depressione. Nelle ultime ore Ariana ha mostrato in una story di Instagram una foto del suo cervello, evidenziando così il modo in cui la sua attività cerebrale è cambiata dopo l’attentato di Manchester del 2017. Sui social network la popstar ha messo a confronto due cervelli: uno sano e l’altro affetto da stress. Le differenze? I due cervelli mostrano zone illuminate diverse, connesse alle attività registrate. Secondo studi scientifici, un disturbo da stress post-traumatico può portare ad avere dei cambiamenti permanenti, in particolar modo nell’area dell’amigdala, dell’ippocampo e della corteccia prefrontale.

Ariana Grande mette a tacere le malelingue su Instagram

“Il mio cervello. Non è uno scherzo”, ha scritto Ariana Grande su Instagram. Un modo, da parte dell’artista, per mettere a tacere le malelingue che da tempo criticano i disturbi psico fisici della 25enne. Con questa foto Ariana ha voluto mostrare che gli effetti del PTSD si riscontrano pure a livello fisico e non soltanto psicologico. Non a caso, prima di tornare a cantare, la Grande è stata costretta a cancellare alcuni concerti e performance televisive. Una situazione non facile: sono due anni l’ex stellina Disney non riesce a riprendersi del tutto.

Altri problemi dopo l’attentato di Manchester del 2017

Dopo l’attentato di Manchester – nel quale hanno perso la vita 22 fan di Ariana Grande – l’interprete ha dovuto affrontare la morte dell’ex fidanzato Mac Miller. Lo scorso ottobre, poi, è finita a un passo dal matrimonio la relazione con l’attore e comico Pete Davidson. Tutti eventi che hanno messo a dura prova la salute mentale e fisica della Grande, che sta facendo di tutto per andare avanti e guarire dalla PTSD.