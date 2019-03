Ariana Grande ricorda Mac Miller: l’ultimo omaggio all’ex fidanzato morto

Ariana Grande ricorda Mac Miller: su Instagram pensieri e parole all’ex fidanzato morto

La morte di Mac Miller sembra essere ancora oggi una ferita aperta per Ariana Grande. La cantante, proprio in queste ore, ha infatti pubblicato sui suoi social tutta una serie di messaggi e immagini chiaramente riferiti a lui. Sono passati sei anni da quando il singolo The Way ha visto Ariana Grande e Mac Miller collaborare insieme. Era il 25 marzo 2013 e per questo motivo ieri, 25 marzo 2019, la cantante non ha potuto fare a meno di pensare al suo ex fidanzato. Ariana ha quinti onorato il ricordo di Miller e del loro primo successo insieme su Instagram dove, in una stories, ha scritto: “Six Years” ovvero “Sei anni”, riferendosi ovviamente al lancio del brano che nel 2013 fece scalare loro le classifiche.

Ariana Grande dopo la morte di Mac Miller: la decisione di adottare Myron, il cane di lui

Che le parole di Ariana Grande si riferissero a Mac Miller lo si è capito sopratutto quando, sempre sul suo profilo personale di Instagram, ha condiviso la foto di lei e Myron (il cane dell’ex fidanzato che ha adottato lei). Myron è riuscito a ritagliarsi un ruolo importantissimo nella vita dell’artista negli ultimi tempi. È diventato, per esempio, uno dei soggetti principali delle foto che Ariana condivide sui social e, a dicembre scorso, la ragazza ha persino dedicato un tatuaggio all’animale. Questo nuovo disegno ha coperto un vecchio tattoo, fatto da Ariana quando stava con Pete Davidson (Era infatti un tributo al defunto padre di Davidson, morto negli attacchi dell’11 settembre 2001).

Ariana Grande devastata dopo la morte di Mac Miller

Perdere Mac Miller, morto nel settembre 2018 per overdose di droghe, è stato devastante per Ariana Grande. La cantante si sentiva ancora molto legata al suo ex fidanzato e, anche se la loro love story era già finita, venire a scoprire della sua tragica scomparsa l’ha molto fatta soffrire.