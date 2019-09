Ariana Grande: un arresto per la morte dell’ex fidanzato Mac Miller

Ariana Grande: per la morte dell’ex fidanzato Mac Miller, un arresto

La morte di Mac Miller ha sconvolto e non poco Ariana Grande. La popstar lo ha ricordato in tante occasioni ed ora pronta a sposarlo, la sua morte per questo l’ha colpita forte ed è sempre difficile riprendersi da un dolore di questo tipo. Nonostante la grande tristezza è arrivata una svolta sulla tragica scomparsa del rapper e musicista statunitense. Come riporta TMZ, un 28 enne è stato arrestato per aver venduto a Miller pillole di ossicodone contraffatte, provocando al giovane cantante l’overdose mortale. Secondo le autorità, il fermato avrebbe inviato dei messaggi più che chiari ad alcuni amici in cui parlava della possibilità di esser arrestato e di “morire in galera”. Tali sms sono stati inviati appena appresa la notizia della morte del rapper, una coincidenza piuttosto incredibile, vero? L’arresto è stato definito come una vittoria da parte della DEA (Drug Enforcement Administration, ossia l’agenzia federale antidroga statunitense, ndr.).

Morte Mac Miller: un arresto per la tragica scomparsa del 26 enne

Mac Miller è deceduto il 7 settembre 2018 per un overdose. Malcom McCormick, questo il vero nome del rapper, era stato trovato senza vita nella sua camera da letto in California, a darne notizia la sua famiglia. Il musicista era conosciuto anche per aver avuto una storia d’amore con la popstar Ariana Grande, devastata dalla scomparsa. Come riporta TMZ, oltre al giovane arrestato altre due persone potrebbero c’entrare con la storia dell’overdose. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri, Miller aveva comprato delle pillole da ben due persone, l’arrestato ed una signora, quest’ultima legata anche una terza probabile responsabile.

Ariana Grande e la commozione per l’ex: le prime parole dopo la morte

“Tossica” così veniva definita la relazione tra Ariana Grande e Mac Miller. Nonostante l’amore provato, la cantante ha dovuto allontanarsi dal suo ex, rompendo con lui. La morte di una persona alla quale abbiamo voluto bene è difficile da superare per tutti. Per questo Ariana Grande ha voluto dire la sua, commentando la triste morte.