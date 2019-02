Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli rivela: “Acerbi? Si sentiva con un’altra”

By

Pomeriggio 5: l’ex compagno di Ariadna Romero svela la verità sul rapporto con Acerbi

Grandi rivelazioni a Pomeriggio 5 nella puntata di martedì 26 febbraio. Ospite in studio di Barbara D’Urso, l’ex compagno di Ariadna Romero, Pierpaolo Petrelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha detto la sua circa il rapporto che Ariadna ha avuto prima della sua entrata a L’Isola dei Famosi. La modella e attrice infatti ha avuto, come raccontato da lei, una relazione con il calciatore della Lazio, Francesco Acerbi. Petrelli ha però rivelato alcuni importanti dettagli sulla conoscenza che i due avevano intrapreso da poco. “Io avevo intuito che lei aveva questa storia con Acerbi, oltretutto li ha presentati un mio amico. Dopo la notizia che è uscita, questo mio amico mi ha chiamato e mi ha detto: “Come è possibile che Acerbi si senta con Ariadna se nello stesso tempo si frequenta con una mia amica?“. Pierpaolo, che con Ariadna ha un figlio, si è detto sorpreso di questa notizia, soprattutto perché come da lui dichiarato nel salotto tv di Barbara D’Urso, tiene molto all’ex compagna. “Tutto l’amore che c’è stato, io voglio che abbia vicino una persona rispettosa. Perché il rispetto che deve avere Ariadna, deve averlo soprattutto mio figlio“.

Pierpaolo Petrelli a ruota libera contro Acerbi: “Ariadna deve avere rispetto”

Le rivelazioni che Pierpaolo Petrelli ha detto a Pomeriggio 5 sono state seguite da alcune affermazioni che l’ex velino ha fatto nei confronti di Francesco Acerbi, il calciatore che Ariadna Romero ha dichiarato di frequentare prima della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. “Se una persona che allo stesso tempo che vede Ariadna, vede anche un’altra, dubito che possa nascere qualcosa di buono tra i due“. A difesa del calciatore è intervenuta prontamente la padrona di casa che ha puntualizzato che due non era fidanzati, quindi Acerbi era libero di vedere altre ragazze. “Ariadna ha anche pianto per lui“, così ha chiosato l’ex compagno e padre di suo figlio.

Ariadna Romero e Ghezzal: è amore?

Sembra si sia formata un’altra coppia a L’Isola dei Famosi. La sintonia tra la modella e il calciatore algerino, Ghezzal, si è subito palesata a tutti gli amanti del reality di Canale 5. I due, inoltre, si mostrano sempre più vicini. Che stia davvero nascendo qualcosa di importante?