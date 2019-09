Arcangelo e Nunzia ospiti a UeD dopo Temptation: lui non la saluta

Temptation Island, Nunzia e Arcangelo si sono rivisti: la coppia ospite a Uomini e Donne

Nunzia e Arcangelo dopo Temptation Island sono stati ospiti a Uomini e Donne, come altre coppie prima di loro. Questa coppia ha lasciato il reality show nel giro di breve tempo, se ben ricordate. Nunzia ha chiesto subitissimo un falò di confronto col fidanzato, ritenendo il suo comportamento esagerato e irrispettoso. Quando si sono visti davanti al falò, Nunzia e Arcangelo si sono lasciati e anche lei sembrava convinta della decisione presa. Peccato che dopo un po’ ci abbia ripensato, chiedendo un nuovo falò all’ex fidanzato, che però è stato irremovibile. Alla fine, quindi, a chiudere è stato Arcangelo, mentre Nunzia lo avrebbe perdonato. Nulla da fare, non sono più tornati insieme. Nella registrazione del Trono Classico di oggi, 6 settembre 2019, era presente anche Filippo Bisciglia, che come sempre ha spiegato cosa è successo alla coppia nel reality show.

Nunzia e Arcangelo ospiti a Uomini e Donne: lui non la saluta

Il conduttore, impegnato in un altro programma di Maria De Filippi, ha lasciato poi spazio alla coppia, ma un gesto ha stupito tutti. Arcangelo non ha salutato Nunzia quando sono entrati in studio. Poi entrambi hanno iniziato a spiegare come hanno reagito alla rottura e Arcangelo era ancora fermo sulla sua posizione. Nunzia invece ha spiegato che è stata molto male e non si è ancora ripresa totalmente. Non ha preso bene neanche le critiche fatte a lei e all’ex fidanzato, per questo non è tornata subito sui social network. Nunzia ha anche ammesso di aver sbagliato nella relazione con Arcangelo, ma adesso è cambiata e vuole essere più libera. Dopo non averla neanche salutata, Arcangelo ha detto di essere felice per Nunzia viste le sue nuove consapevolezze.

Nunzia e Arcangelo a Uomini e Donne, dopo la registrazione lui corre da Maddalena

Il Vicolo delle News ha rivelato inoltre che nei fuori onda, alla fine, si sono anche abbracciati. Impossibile non notare l’assenza in studio di una tentatrice che, a parer nostro, sarebbe dovuta essere presente. Stiamo parlando ovviamente di Maddalena Vasselli, che è molto molto vicina ad Arcangelo dopo Temptation Island. I due si sono visti anche subito dopo la registrazione di Uomini e Donne, come dimostrano le stories su Instagram…