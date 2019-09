Temptation Island, Arcangelo e Maddalena fidanzati? L’ex di Nunzia interviene

Arcangelo e Maddalena di Temptation Island fidanzati? Il gossip non si arresta

Arcangelo Bianco e Maddalena sono fidanzati? Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un rapporto particolare e speciale nato fra i due ex protagonisti di Temptation Island 2019. Nel villaggio non hanno dimostrato di aver legato così tanto, ma forse non ne hanno avuto modo e tempo visto che Nunzia Sansone, ex di Arcangelo, ha chiesto dopo pochi giorni il falò di confronto. Maddalena si era invece avvicinata moltissimo a Nicola Tedde e sembravano avere un’intesa tale da proseguire la conoscenza dopo Temptation Island. Così non è stato, Nicola è tornato insieme a Sabrina e Maddalena ha stretto amicizia con Arcangelo, rimasto single dopo il programma.

Temptation Island, Arcangelo e Maddalena stanno insieme? Arriva la risposta

Arcangelo e Maddalena su Instagram sono apparsi spesso insieme, e quando non erano insieme fisicamente lo erano comunque virtualmente, scherzando e lanciandosi sfide tramite le stories. Per questo molti hanno sospettato che ci fosse di più di un’amicizia. Dopo giorni di sospetti, dubbi e gossip, finalmente Arcangelo Bianco ha risposto alla domanda diretta di un fan. È fidanzato con Maddalena? “Ragazzi me lo state chiedendo in tantissimi voglio precisare che tra me e Maddalena c’è solo una splendida amicizia le voglio un bene dell’anima ma è assai difficile da sopportare, figuratevi come fidanzata”, questa è stata la sua risposta. Dunque no, Arcangelo e Maddalena non sono fidanzati, anche se mai dire mai…

Arcangelo Bianco e Maddalena non sono fidanzati, l’ex di Nunzia fa chiarezza

Abbiamo visto Arcangelo e Maddalena insieme a cena anche con altri ex protagonisti di Temptation Island 2019. Erano tutti a cena insieme, c’erano anche Vittorio e Vanessa, sembrava quasi un’uscita tra coppie. Ma i fan dovranno rinunciare, per il momento, alla speranza di vedere Arcangelo e Maddalena fidanzati dopo Temptation Island. I due hanno fatto sapere, come avete letto, di essere soltanto amici. Ma, ribadiamo, nella vita mai dire mai.