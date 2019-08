Temptation Island, Arcangelo Bianco e Maddalena stanno insieme? I due inseparabili

Temptation Island 2019, è nata una coppia dopo il programma? Gli ultimi gossip

Arcangelo Bianco e Maddalena Vasselli stanno insieme? Li abbiamo conosciuti a Temptation Island 2019, dove lui ha partecipato in coppia con Nunzia Sansone e lei era una tentatrice. Arcangelo ha lasciato il villaggio dopo pochi giorni, perché la sua fidanzata ha chiesto il falò immediato dopo pochi video visti. Il comportamento del suo fidanzato non le piaceva affatto, ha cercato di essere forte nel lasciarlo ma poi si è mostrata disposta a perdonarlo e a ricominciare. Arcangelo e Nunzia si sono lasciati a Temptation Island ed è stato lui, alla fine, a mettere definitivamente la parola fine alla loro relazione. Maddalena invece si è avvicinata molto al fidanzato Nicola Tedde, che poi ha ricucito lo strappo con Sabrina e sono tornati insieme. Che Maddalena si sia avvicinata a Nicola solo perché Arcangelo ormai non c’era più nel villaggio?

Arcangelo Bianco e Maddalena Vasselli fidanzati dopo Temptation Island? I due sono inseparabili

I due oggi su Instagram si mostrano spesso e volentieri insieme e pare abbiano una bella intesa. Nonostante nel villaggio Maddalena sembrasse realmente coinvolta da Nicola, pare che il feeling più forte si sia creato proprio con Arcangelo! I due si sono frequentati molto durante l’estate e in questi giorni stanno pubblicando dei video risalenti ai primi giorni di luglio. In quel periodo non erano attivi su Instagram, perché dovevano aspettare che terminasse la messa in onda di Temptation Island prima di mostrarsi nuovamente sui social. Tuttavia, hanno conservato i video insieme e li stanno mostrando oggi. Arcangelo e Maddalena dopo Temptation Island sono diventati solo buoni amici oppure c’è qualcosa di più?

Temptation Island news, Arcangelo stuzzica Maddalena: “Sente già la mia mancanza”

“Era il lontano 7 luglio 2019. State capendo da quanto lo sopporto”, ha scritto Maddalena condividendo un video in cui canta in macchina con Arcangelo. I due si stuzzicano molto, si lanciano sfide e scherzano taggandosi in vari video su Instagram. Per esempio, Arcangelo ha scritto di Maddalena: “Sente già la mia mancanza”. Come abbiamo detto, quest’estate i due sembravano davvero inseparabili: sarà scattata la scintilla oppure una semplice amicizia? Lo scopriremo nelle prossime settimane, e potrebbe esserci anche un improbabile e inaspettato ritorno di fiamma per una coppia!