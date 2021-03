Aquila dopo Masterchef 10: “Non ho sentito i giudici”, ora futuro in tv?

Il vincitore della decima edizione del programma Sky si confessa dopo la messa in onda della finale: le prime news sul libro in uscita e non solo

Francesco Aquila è il vincitore di Masterchef 10. Nel suo primo giorno da vincitore ha raccolto un enorme affetto da parte del pubblico e soprattutto tanti complimenti. Il pubblico sembra essere d’accordo con questa vittoria, in tanti hanno fatto il tifo per Aquila a Masterchef 10 e alla fine ha trionfato. Tv Blog lo ha intervistato e tra le tante domande c’era anche quella sul suo libro in uscita. Si intitolerà Aquila My Way e uscirà il prossimo 11 marzo. Non ci saranno solo ricette, in totale 115, ma anche pagine dedicate ai suoi compagni d’avventura. Francesco ha rivelato infatti di aver ringraziato nel suo libro le persone che lo hanno spronato e sostenuto.

Se dovesse spiegare cosa gli ha permesso di vincere contro Irene e Antonio, lui direbbe la determinazione e la fame di raggiungere l’obiettivo. “Io ero lì per uno scopo forte, sono stato lontano da mia figlia per circa tre mesi e mezzo. È stata una forza in più”, ha aggiunto. Quindi gli hanno chiesto se dopo aver la vittoria ha avuto modo di sentire i giudici. Le registrazioni si sono concluse ormai mesi fa, ma a quanto pare non è successo. “Purtroppo no, non c’è stato modo, è una cosa che mi dispiace molto”, questa la risposta di Aquila. Spera che in questi giorni, dopo la messa in onda della puntata, riuscirà a mettersi in contatto con loro.

La cucina fa parte del suo destino, è arrivato a Masterchef per dimostrarlo e ci è riuscito. Ma se dovessero offrirgli di prendere parte a qualche trasmissione televisiva, accetterebbe? Insomma, direbbe sì o no a un futuro in tv? No, non rinuncerebbe a questa eventualità: “Un futuro in tv mi piacerebbe perché la telecamera la vedo come una persona, quindi non mi reca problema”. Pensa che il suo essere sciolto e tranquillo davanti alle telecamere potrebbe essere un’arma in più. Quindi sì, accetterebbe.

Allora vedremo presto Aquila in qualche reality show? Non sarebbe la prima volta, già in passato infatti Rachida ha partecipato all’Isola dei famosi dopo aver conquistato il pubblico di Masterchef Italia. Forse però se il pubblico avesse la possibilità di pescare un concorrente di Masterchef da spedire in Honduras oppure nella Casa del Grande Fratello Vip non sarebbe Aquila. Magari anche lui, però il primo nome sarebbe di certo Monir: lui è il vincitore morale di questa edizione ed è andato via dalla cucina con un bellissimo e toccante discorso.