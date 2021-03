Monir Eddardary di Masterchef è stato e sempre sarà uno dei protagonisti indiscussi della decima edizione. Un’edizione che si è conclusa giovedì 4 marzo 2021 e che ha riscosso un enorme successo e lascerà un vuoto nel pubblico. Parte del merito della riuscita di questa edizione va di sicuro a Monir: la sua simpatia e la sua spontaneità ha colpito tutti. Ha dimostrato di essere un ragazzo umile, simpatico, genuino, rispettoso ed educato. A volte ha parlato un po’ troppo forse, ma fa parte della sua genuinità. Inoltre lì dove non arrivava con la tecnica è arrivato con il cuore, che nei suoi piatti non sono mai mancati.

E poi è arrivato in finale contro ogni previsione iniziale: ha rischiato di non far parte della Masterclass, ma chef Locatelli ha messo la firma sul suo grembiule e ha scommesso su di lui. Una scommessa vinta, perché Monir ha dimostrato di essere all’altezza dei più bravi di Masterchef 10. Ha dovuto rinunciate a presentare il suo menù nella finalissima, Monir è stato eliminato in finale e ha lasciato il posto a Irene, Aquila e Antonio. Ma Monir è tornato a casa con tante altre vittorie: aver dimostrato di saper cucinare, essere stato sempre sé stesso e soprattutto di aver conquistato il cuore del pubblico.

Sì, perché Monir ha lasciato la cucina di Masterchef ma lasciando dietro di sé solo sorrisi e circondato da un affetto enorme. Ma ha stupito tutti fino all’ultimo minuto: lasciando la cucina, infatti, ha fatto un discorso da applausi sull’integrazione. Monir ha salutato i giudici dicendo di aver partecipato a Masterchef 10 con la consapevolezza che sarebbe stato sé stesso. Poi li ha ringraziati per aver creato una Masterclass multiculturale, un messaggio molto importante e riuscitissimo. Questo il discorso di Monir a Masterchef 10:

“Ringrazio voi giudici perché avete creato questa Masterclass un po’ multiculturale. Spero che io e i miei compagni abbiamo trasmesso a tutte le persone che ci seguono a casa il vero senso di integrazione. Integrazione pulita, integrazione buona. Che non andrà mai e poi mai a contrastare o a sovrastare la cultura italiana. Ma andrà solo ad arricchirla e a renderla ancora più speciale”

In tantissimi avrebbero voluto vedere Monir in finalissima a Masterchef Italia 10, ma anche gli altri tre concorrenti meritavano la casacca per cui la decisione dei giudici non è stata messa in discussione. Ma, come detto poc’anzi, la vittoria più grande di Monir è aver conquistato l’affetto e il cuore del pubblico. Questo non glielo toglie nessuno, è fuori discussione leggendo i commenti sui social. Insomma, avrà dovuto rinunciare al menù nella finalissima e a diventare il decimo Masterchef italiano, ma è tornato a casa soddisfatto del suo percorso e con la consapevolezza di essere il vincitore morale per il pubblico.

