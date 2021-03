Masterchef 10, il vincitore è Aquila: la dolce dedica alla figlia

Il vincitore di Masterchef 10 è Aquila. Una scelta non facile per i tre giudici, che sembravano cambiare idea sul vincitore a ogni portata e a ogni assaggio. Una sfida a tre combattutissima tra Irene, Antonio e Aquila. Si sono giocati la vittoria piatto dopo piatto, portata dopo portata. Alla fine però l’ha spuntata lui: Francesco Aquila ha vinto Masterchef. Nell’antipasto i giudici hanno preferito Aquila, mentre nella seconda portata Irene. Sul secondo l’ha spuntata Antonio ma anche Irene ha lasciato il segno, quindi si sono giocati tutto con il dolce. Ma cosa è successo nel corso della puntata? La finale di Masterchef 10 è cominciata con un divertente video dei tre giudici dedicato ai finalisti.

Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno infatti registrato dei confessionali che i concorrenti hanno visto in televisione nella cucina di Masterchef. Così hanno dato inizio alla finale del 4 marzo 2021, ma nella finalissima non c’era posto per tutti. A inizio puntata quindi i giudici hanno eliminato un concorrente. Per arrivare all’ultima eliminazione, i quattro in gara hanno cucinato seguendo i tre giudici, che si sono dati il cambio in una preparazione a sei mani. La prima a conquistare la casacca da finalista di Masterchef è stata Irene, colei che ha replicato il piatto nel modo più preciso. Ed era proprio la precisione che i giudici volevano vedere. La seconda prova dello Skill Test ha avuto come protagonista agli chef Enrico e Roberto Cerea.

Al secondo step la casacca è andata ad Aquila. Antonio e Monir si sono giocati l’ultimo posto in finale all’ultimo step. Anche in questa ultima prova c’è stato un ospite: lo chef Mauro Colagreco. Ha portato due piatti diversi che ha assegnato ai due concorrenti ancora in corsa per la finalissima. L’unstoppable di questa decima edizione ha dovuto abbandonare la gara a un passo dalla presentazione del menù: Antonio ha conquistato l’ultima casacca. Monir quarto classificato a Masterchef 10 quindi, ma di sicuro è il primo nella classifica del cuore del pubblico. In tanti si sono affezionati a lui e la sua simpatia ha tenuto compagnia a tutti per lunghe settimane. “Hai vinto i nostri cuori”, ha scritto infatti qualcuno su Twitter. Inoltre il suo discorso sull’integrazione è stato da applausi.

Dunque sono stati Irene, Aquila e Antonio a presentare i loro menù nella finalissima di Masterchef 10. Naturalmente sono tornati tutti gli ex concorrenti per fare il tifo per loro in balconata. Barbieri ha letto il nome del vincitore Aquila e lui ha dedicato la vittoria a sua figlia. Queste le parole da decimo Masterchef italiano: