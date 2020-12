Aquaman 2: quando esce, trama e la verità sull’arrivo di Emilia Clarke

Aquaman 2 si farà. Un sequel assai scontato visto il grande successo del primo film con Jason Momoa, che ha sbancato i botteghini di mezzo mondo. È il film DC con il più incasso di sempre. Per il seguito, però, toccherà attendere un bel po’. La Warner Bros ha annunciato che la pellicola non uscirà prima del prossimo 16 dicembre 2022. A causa dell’emergenza Covid-19 ci sono stati dei ritardi nelle riprese che, di fatto, non sono ancora iniziate. Il primo ciak è fissato ai primi mesi del 2021.

Top secret la trama di Aquaman 2. Il regista James Wan ha annunciato che il sequel sarà molto più serio rispetto al primo film ed esplorerà nuove dinamiche del regno d’Atlantide. Aquaman si è concluso con Arthur che diventa re del regno sottomarino e con tutta probabilità nel sequel vedremo il nuovo ruolo del supereroe. Un ruolo inedito, che metterà sicuramente a dura prova il diretto interessato.

Confermato nei panni di Aquaman il prestante Jason Momoa. Ci sarà pure Amber Heard che tornerà ad indossare i panni di Mera. Di recente i fan hanno chiesto alla Warner Bros – con tanto di petizione che ha raccolta migliaia di firme – di licenziare Amber dopo quanto accaduto con Johnny Depp. A causa della battaglia legale tra i due ex coniugi Depp è stato ingiustamente fatto fuori da Animali Fantastici 3.

I fan hanno dunque chiesto di fare lo stesso con Amebr Heard e hanno proposto una valida sostituta: Emilia Clarke, la famosa attrice inglese de Il Trono di Spade. Sui social network le fan art di Emilia nei panni di Mera si sono sprecate. Per molti Emilia avrebbe più feeling con Jason dati i loro trascorsi sul set di Game of Thrones, dove hanno ricoperto i ruoli dei coniugi Daenerys e Khal Drogo.

Ma a quanto pare la Warner Bros non ha alcuna intenzione di liquidare Amber Heard. Quest’ultima ha confermato in un’intervista che non mancherà in Aquaman 2. Dunque a differenza dell’ex marito l’attrice americana non ha perso il lavoro per via delle sue vicende personali. Ad oggi non è ancora chiaro se rivedremo nel nuovo film pure Nicole Kidman mentre Patrick Wilson ha già fatto sapere che il suo diabolico Orm tornerà in scena.

Oltre ad Aquaman 2 gli sceneggiatori della Warner Bros sono al lavoro su uno spin off della storia incentrato sui Trench, diaboliche creature marine viste nel primo film con Jason Momoa.