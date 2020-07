Amber Heard: “Johnny Depp ha minacciato più volte di uccidermi”

Novità sulla disputa tra gli ex coniugi Amber Heard e Johnny Depp. Nelle ultime ore è trapelata una dichiarazione della star di Aquaman nel processo che Depp ha intentato contro il noto tabloid inglese The Sun per averlo additato come “un uomo che picchiava le donne”. Stanco dei continui commenti negativi sul suo conto il 57enne ha infatti deciso di procedere per vie legali. Ma nella sua ultima confessione l’ex moglie ha assicurato che più volte Johnny avrebbe minacciato di ucciderla. A detta della 34enne, poi, l’ex marito sarebbe diventato più violento nella fase della separazione. Violento e ossessionato dal suo aspetto tanto da rivolgerle commenti parecchio offensivi quando indossava certi abiti considerati troppo sensuali. Stando alla testimonianza di Amber, Johnny avrebbe usato più di una volta la parola morte dopo che non si sarebbe arrivato ad un accordo per il contratto prematrimoniale. In più la Heard ha seccamente smentito la sua dipendenza da alcol e droga, chiarendo di bere vino raramente e di non aver mai fatto uso di cocaina o eroina.

Amber Heard di nuovo contro l’ex marito Johnny Depp

“L’abuso fisico includeva pugni, schiaffi, calci, colpi alla testa e soffocamento. Mi tirava i capelli spingendomi a terra e mi lanciava contro degli oggetti, in particolare vetri di bottiglie”, ha affermato in tribunale Amber Heard. Dopo episodi di questo tipo, come sostiene l’americana, Depp tornava in sé e incolpava delle sue azioni un alter ego che chiamava “il mostro”. Rispondendo alle accuse degli avvocati di Johnny Depp, secondo cui la coppia si sarebbe scontrata su un presunto accordo prematrimoniale, l’attrice ha sottolineato di non essere mai stata interessata ai soldi del divo di Hollywood. L’attore si sarebbe inoltre rivolto a lei dicendole che avrebbe strappato qualsiasi accordo prematrimoniale e che “l’unica via d’uscita” dal loro rapporto sarebbe stata “la morte”.

Johnny Depp ha sempre negato le dichiarazioni dell’ex moglie

La scorsa settimana, in tribunale a Londra, Depp ha negato tutte le accuse di abusi fisici e verbali che gli sono state rivolte dalla sua ex moglie. Alcuni testimoni, citati dal suo pool di legali, hanno concordato con la sua versione dei fatti. In sua difesa l’ex compagna storica Vanessa Paradis, dalla quale ha avuto i figli Lily-Rose e Jack, e la collega Winona Ryder, con cui era fidanzato negli anni ’90. Entrambe hanno affermato che Depp non è mai stato violento nei loro confronti. Amber e Johnny sono stati sposati dal 2014 al 2016: i due si sono conosciuti sul set del film The Rum Diary-Cronache di una passione.