Depp e Amber Heard aggressione, pubblicata la chiamata: accusa e difesa

Amber Heard e Johnny Depp, spunta una chiamata sull’aggressione notturna di maggio 2016

Come forse saprete, Johnny Depp è stato accusato da Amber Heard di averla colpita ripetutamente e quasi di averla soffocata durante la notte del 21 maggio 2016. Accuse pesantissime che si aggiungono alle tante che i due ex coniugi si sono lanciati a vicenda nel corso degli anni: ricordiamo solo a titolo di esempio che l’attore ha accusato la sua ex compagna di avergli tagliato un dito dopo avergli lanciato una bottiglia contro. Relativamente alla notte di maggio si parla di un violento litigio tra i due che la difesa di Depp smentisce categoricamente e a proposito del quale adesso hanno pubblicato anche una telefonata; si tratta di una chiamata che una presunta amica della Heard avrebbe fatto al 911, numero americano per le emergenze, per segnalare alla polizia di recarsi sul posto.

Johnny Depp, gravi le accuse: per gli avvocati la chiamata è un falso

L’amica dell’attrice ha deciso di rimanere anonima e nella chiamata di cui stanno parlando tutte le fonti internazionali non le si sente dare dettagli di alcun tipo: “Salve – queste le parole riportate ad esempio da Just jared – ho bisogno di riportare un’aggressione che sta avvenendo proprio ora […] Mandate qualcuno per piacere”. Una segnalazione vera e propria insomma che gli avvocati di Depp hanno già sminuito definendola falsa, visto che se fosse vera non farebbe altro che minare la versione fornita dalla Heard: per la precisione, gli avvocati affermano che la voce registrata è femminile, e questo sarebbe in contraddizione con il fatto che la Heard ha sostenuto che fosse stato Tillet Wright, un suo amico, a chiamare; ci sarebbe inoltre una discrepanza negli orari della chiamata tra una versione e l’altra.

Amber Heard, pronta la risposta dell’accusa: la versione sull’amico Tillet Wright

I legali insomma ritengono che abbiano architettato la telefonata per danneggiare Johnny Depp: “Hanno incastrato il signor Depp – queste le parole dell’avvocato Adam Waldman – chiamando i poliziotti ma il primo tentativo non ha funzionato”. La risposta degli avvocati della Heard è arrivata subito dopo: in merito a Tillet Wright infatti l’accusa sostiene che ha sì chiamato lui ma non la polizia, bensì questa presunta amica che si sente nella registrazione di cui tutti stanno parlando. Staremo a vedere come terminerà questa terribile vicenda che vede coinvolti Depp e la Heard. La telefonata è intanto disponibile cercando su Google l’articolo di Dailymail EXCLUSIVE: ‘I need to report an assault.’ Listen to 911 call made the night Johnny Depp and Amber Heard had blowout fight that ended their toxic 18-month marriage – but both claim tape backs up their version of events.