Johnny Depp contro Amber Heard: l’attore risponde alle accuse

Johnny Depp: nuove prove a sostegno della sua innocenza

Johnny Depp, dopo le accuse che gli sono state rivolte dalla ex moglie Amber Heard, per la prima volta ha deciso di difendersi e dire la sua verità. Una storia, quella riportata da tutti i giornali, che ha sconvolto i numerosi fan dell’affascinante Pirata dei Caraibi. Depp infatti, era stato accusato di violenze domestiche da parte di Amber, con la quale ha iniziato una lunga battaglia tra avvocati e cause. Ma adesso, secondo i documenti del tribunale ottenuti da The Blast, l’attore avrebbe presentato una denuncia per diffamazione, da 50 milioni di dollari contro la sua ex Heard dichiarando che le accuse di violenza domestica della donna contro di lui sono categoricamente e dimostrabilmente false.

Le parole di Johnny Depp

Come dichiarato dall’attore: “Ho negato con forza le accuse della signora Heard fin da quando sono state pronunciate, a maggio del 2016, quando è entrata in tribunale per ottenere un ordine restrittivo temporaneo, con lividi dipinti, cosa che dimostrano i filmati di sorveglianza, dato che la settimana prima non ne aveva”. L’attore è intervenuto per difendere la sua persona e il suo nome dalle forti accuse che hanno fatto il giro del mondo. Johnny Depp sarebbe riuscito a smentire tutti i casi di violenza riportati da Amber, smantellando ogni elemento della sua testimonianza. Secondo l’attore infatti le “bugie” della Heard sono incoerenti, mutevoli e piene di contraddizioni. Johnny Depp arriva a dichiarare di essere addirittura lui la vittima del matrimonio.

Amber Heard e Johnny Depp: è guerra

Una vera e propria guerra quella che è scoppiata tra gli ex coniugi, Amber Heard e Johnny Depp. Sull’attore pesa così l’accusa di violenza domestica, con tanto di racconto sul Washington Post. L’attore però si è sempre professato innocente, tanto da chiedere un risarcimento milionario alla Heard perché lo avrebbe diffamato per qualcosa che non ha mai commesso. Ad oggi l’attore afferma che le accuse della sua ex moglie Amber sono state “definitivamente confutate da due distinti poliziotti interpellati, una litania di testimoni neutrali di terze parti e 87 nuovi video di telecamere di sorveglianza”, che avrebbero portato alla verità, facendo ottenere giustizia a Depp.