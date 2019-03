Amber Heard, ex di Johnny Depp: il nuovo fidanzato è Andy Muschietti

L’ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, è stata beccata insieme al regista di It, Andy Muschietti

Amber Heard, ex moglie del bel Johnny Depp, ha ritrovato di nuovo l’amore. L’attrice, sposata con Depp per due anni, è stata al centro dell’attenzione mediatica per le accuse di violenze che pesano come un macigno sulla testa del Pirata Depp. Nello scorso dicembre, Amber aveva rilasciato un’intervista al Washington Post in cui aveva lasciato intendere che l’ex marito l’aveva maltrattata, diffamandolo pubblicamente. In molti hanno difeso l’attore che ha deciso di denunciare l’ex compagna e chiedere un risarcimento di 50 milioni di dollari. La vita sentimentale di Amber, dalla rottura del matrimonio con il protagonista di “Edward mani di forbice“, è molto movimentata. Ed ora, l’attrice sembra sia stata lasciata con il suo ultimo fidanzato, Vito Schnabel, mercante d’arte, ed è stata fotografata insieme a Andy Muschietti, regista del film horror It.

Amber Heard e Andy Muschietti: il gossip dilaga negli USA

Sembra che si sia composta un’altra coppia nel mondo dello spettacolo statunitense. A lanciare la notizia è il sito TMZ, il quale ha affermato che Amber Heard e Andy Muschietti sono stati paparazzati insieme mentre si scambiavano un tenero bacio. Lo scoop della celebre testate americana arriva a poche ore da un’altra notizia, quella del coming out di Amber, che ha così raccontato che prima del matrimonio con Depp ha avuto una relazione amorosa con una fotografa, Tasya Van Ree.

Amber Heard e Johnny Depp: è guerra tra gli ex

Una vera e propria guerra quella che è scoppiata tra gli ex coniugi, Amber Heard e Johnny Depp. Sull’attore pesa così l’accusa di violenza domestica, con tanto di racconto sul Washington Post. L’attore però si è sempre professato innocente, tanto da chiedere un risarcimento milionario alla Heard perché lo avrebbe diffamato per qualcosa che non ha mai commesso. Le accuse tra i due però non si sono fermate qui. Depp avrebbe risposto alla ex moglie Aber con un’altra grande accusa: quella di adulterio.