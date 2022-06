Antonino Spinalbese, le foto della nuova fiamma: è un’ex Pechino Express

Antonino Spinalbese ha definitivamente dimenticato Belen Rodriguez. L’ex hair stylist spezzino, padre della secondogenita dell’argentina, sembra aver ritrovato la felicità dopo la rottura dolorosa con la 37enne. Il settimanale Chi lo ha pizzicato insieme alla sua nuova fiamma. La donna accanto a Spinalbese non è un personaggio totalmente sconosciuto al mondo dello spettacolo. Anzi, si tratta di un volto che ha partecipato ad un programma televisivo. Ecco chi è.

Antonino Spinalbese non è più single. Il 27enne padre di Luna Marì, avuta dall’amore travolgente ed effimero con Belen Rodriguez, è tornato di nuovo a sorridere. All’influencer, in questi mesi, sono state attribuite numerose liaison mai confermate. Adesso però sembra ufficiale. La persona che gli sta facendo battere il cuore è Helena Prestes. Questo nome non suonerà sicuramente nuovo ai telespettatori di Pechino Express. La modella brasiliana, infatti, è stata tra le protagoniste dell’ultima edizione del reality show, vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale. La Prestes ha gareggiato in coppia con Nikita Pelizon classificandosi quarta.

Helena e Antonino sono stati pizzicati insieme dal settimanale Chi, che li ha immortalati mentre si scambiano tenerezze ed effusioni tra le vie di Milano. Molto probabilmente la modella 31enne è la bellezza esotica di cui si diceva che Spinalbese si fosse invaghito qualche giorno fa. A quanto pare la coppia è ormai sbocciata e non si nasconde più. Sempre secondo la testata diretta da Alfonso Signorini i due sarebbero volati verso Ibiza per trascorrere una vacanza insieme.

Antonino Spinalbese, chi è la nuova fiamma Helena Prestes

Helena è nata a San Paolo ma vive in Italia, ha 31 anni ed è una modella e insegnante di yoga appassionata di sport. Nei suoi sogni nel cassetto c’è la carriera come attrice, che spera di intraprendere dopo la partecipazione al programma condotto da Costantino della Gherardesca. Qui si è effettivamente fatta conoscere al grande pubblico italiano, anche se non in modo del tutto positivo. La coppia formata dalla Prestes e dalla Pelizon, infatti, è stata molto criticata. Le due modelle sono state accusate di essere eccessivamente competitive, sfociando addirittura nella slealtà verso gli altri concorrenti.

Spinalbese sembra aver finalmente superato la fine della love story con Belen, arrivata come un fulmine a ciel sereno qualche mese dopo la nascita della loro figlia. Mentre anche la 37enne ha ritrovato il sorriso al fianco del suo ex marito Stefano De Martino, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero proprio lo spezzino tra i Vipponi del Grande Fratello Vip 7. Staremo a vedere.