Antonino Spinalbese ha lasciato il GF Vip per trascorrere il Capodanno con Luna Marì? Questa è l’accusa mossa da una parte del Web, quella parte di pubblico che ha trovato molto strano il tempismo di questa uscita. Da tempo ormai Antonino lamenta la nostalgia della figlia, e come dargli torto. A chi entra da fuori, l’ultima Ginevra Lamborghini, non fa che chiedere com’è oggi sua figlia. Non la vede da mesi, pare non volessero dargli neanche una foto recente di Luna Marì e per questo alcuni hanno accusato Belen. Non è detto però che sia colpa della Rodriguez, spesso gli autori non acconsentono subito alle richieste dei concorrenti per creare in loro ulteriore tensione. Così alla prima provocazione scatta la lite e lo show ne beneficia.

Tutte tecniche e tattiche per il bene del reality, insomma. Eppure questa volta non c’entrano nulla, Antonino Spinalbese si sta sottoponendo a degli accertamenti medici. Non è corso dalla figlia, non ha trascorso Capodanno con lei. Per alcuni, infatti, gli autori avrebbero permesso all’ex di Belen di uscire dalla Casa, fare il Capodanno con la figlia per tenerselo buono ed evitare che abbandoni proprio perché gli manca la bimba. Nulla di tutto questo si sarebbe verificato. Magari può essere scappata una chiamata, una videochiamata: su questo nessuno può avere certezza. Ma non hanno trascorso il Capodanno insieme.

La verità è venuta a galla grazie a una foto postata sui social. La famiglia De Martino-Rodriguez ha trascorso il Capodanno a Napoli, nella villa a Marechiaro di Stefano. Hanno postato una foto della tavolata, tutti seduti insieme e in braccio a Belen c’è proprio Luna Marì. Dunque la piccola non era a Roma per trascorrere il Capodanno con papà Antonino, era a Napoli con mamma Belen.

Questa foto servirà a mettere a tacere i pettegolezzi? Antonino Spinalbese è uscito dal GF Vip in seguito a delle analisi del sangue. Alcuni valori pare abbiano destato preoccupazione e dunque si è reso necessario approfondire. Il comunicato del Grande Fratello su questo è stato abbastanza chiaro, in effetti. Antonino ha lamentato una serie di fastidi nei giorni scorsi, si è sottoposto alle analisi del sangue e poi c’è stata l’uscita dalla Casa per ulteriori approfondimenti. Con la salute non si scherza, inoltre da giorni il Vippone ha dei problemi con cui sta lottando.