Antonino Spinalbese ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip il 31 dicembre. Dunque non festeggerà assieme agli altri concorrenti la venuta del nuovo anno. A riferire che l’ex compagno di Belen Rodriguez ha abbandonato temporaneamente il loft di Cinecittà è stato il programma Mediaset. La notizia è stata comunicata con una nota pubblicata sugli account social della trasmissione. “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”, ha reso noto il reality show. Una notizia che non arriva come un fulmine a ciel sereno. Nei giorni scorsi, infatti, era trapelata l’indiscrezione che lo spezzino avrebbe dovuto assentarsi dalla Casa per dei problemi di salute da risolvere. In pochi, però, avrebbero pensato che lo avrebbe fatto a ridosso del Capodanno.

Il comunicato del GF Vip non è entrato nel merito delle condizioni di salute dell’ex parrucchiere. Da quanto emerso di recente, però, Antonino da giorni soffrirebbe per una cisti. Non sarebbe nemmeno da escludere che possa sottoporsi a un’operazione chirurgica nei prossimi giorni. Laddove ciò accadesse è chiaro che il suo rientro slitterebbe.

Nel frattempo, tanto per cambiare, sotto al post scritto dal programma Mediaset si sono fatti vivi diversi haters che hanno criticato Spinalbese e lo show. Qualcuno ha sostenuto che la sua uscita sia tutta una messa in scena, qualcun altro, utilizzando espressioni maleducate, si è augurato che lo spezzino non metta più piede nella Casa più spiata d’Italia. Diversi utenti hanno condannato tali esternazioni, invitando tutti a rispettare il giovane e a non giudicarlo, soprattutto in un momento delicato che riguarda la sua salute.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Antonino Spinalbese e la malattia autoimmune scoperta in estate

Non è chiaro se i problemi che sta fronteggiando siano collegabili alla malattia autoimmune con cui convive. Pochi mesi prima di entrare al GF Vip, Spinalbese ha rivelato di aver scoperto, dopo aver sostenuto una serie di analisi ed esami specifici, di avere il “pancreas di un anziano“. Una sindrome che oggi riesce a gestire grazie ad un’alimentazione corretta e allo sport. Della malattia ne ha parlato per la prima volta sui suoi profili social quest’estate. Inoltre ne ha discusso anche con Eleonora Daniele in una puntata di Storie Italiane (Rai Uno).