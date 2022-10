Belen in confidenza: tutto sulla nuova casa acquistata con Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino avranno una nuova casa. In un certo senso si può dire che hanno una nuova casa, ma la sistemeranno e la faranno su misura per la loro famiglia quindi sarà del tutto nuova. Già nei giorni scorsi si è parlato della nuova casa di De Martino perché ha mostrato un video sui social in cui apre il cancelletto sul mare. Proprio così, la loro nuova villa è immersa nel verde e ha un accesso privato sul mare. Dove si trova? A Napoli, e ha una vista meravigliosa.

E se il mare non dovesse bastare allora c’è anche una enorme piscina con un patio per godersi l’aria aperta. Poi c’è un’altalena per Santiago, un salottino sotto al patio e un tappeto elastico. Tanti dettagli emersi in questi giorni da foto e video mostrati sui social dalla coppia. A parlare della nuova villa oggi è stata Belen in una intervista concessa al settimanale Gente. Nell’intervista a fare da padrone è il nuovo, ennesimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Una fiamma che non si è mai spenta, si può ben dire alla luce dei fatti. Tra alti e bassi, tira e molla, si può ancora parlare di Belen e Stefano insieme.

Adesso metteranno su il loro nido d’amore, il nido per la loro famiglia e per Santiago soprattutto. La Rodriguez ha parlato della nuova casa a Marechiaro, il piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo a Napoli, e che rappresenta un nuovo inizio. Il posto in cui si trova e la descrizione fa ben capire la cifra folle spesa dai due. La coppia però vuole far sì che questa villa somigli a loro in tutto e per tutto, anche grazie all’aiuto del papà di Belen:

“Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino. Ne avevo anche io una da piccola: ma la sua avrà pure il terrazzino”

Belen e Stefano non si trasferiranno a Napoli, però. Non si parla ancora di trasferimento, faranno su e giù con Milano ha spiegato la conduttrice delle Iene. De Martino è molto legato alla sua terra e trascorre a Napoli tutto il tempo che può. Tra l’altro lavora anche nella sua città, dove è impegnato negli studi Rai con le registrazioni di Stasera Tutto è Possibile. Belen però lavora a Milano e a Roma. Riusciranno a dividersi fra ben tre città?