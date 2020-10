Fiori d’arancio in vista per Antonia Liskova. L’attrice – volto di tante fiction di successo tra cui Nero a meta e L’Allieva- ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno storico, il regista Gabriele Guidi. Insieme da otto anni i due sono finalmente pronti a diventare a tutti gli effetti marito e moglie. Per entrambi si tratta del secondo matrimonio. Al momento non c’è una data stabilita: i promessi sposi vogliono attendere prima la fine della pandemia per poi dare il via ai preparativi. Sarà una grande festa per entrambi, il coronamento di una favola d’amore che ha cambiato la vita a entrambi. Antonia ha sempre pubblicamente elogiato Gabriele, anche se la loro relazione è stata vissuta lontano dai riflettori fin dal principio. Soprattutto perché Guidi deve fare già i conti con due genitori assai famosi: il padre è Johnny Dorelli mentre la madre è Catherine Spaak. Una famiglia importante ma allo stesso tempo semplice, come ci ha tenuto a precisare Antonia nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Antonia Liskova e il compagno Gabriele Guidi finalmente si sposano

“Gabriele è riuscito a fare il miracolo. Ha resuscitato in me la bambina, regalandomi la libertà e il lusso della spensieratezza. Non mi accadeva da anni. Gabri è una colonna solida della mia vita, senza non saprei andare avanti”, ha dichiarato Antonia Liskova a Oggi, confermando la notizia della proposta di matrimonio arrivata di recente dal compagno Gabriele Guidi. Proposta che ha ovviamente ricevuto risposta affermativa. Sui famosi suoceri Johnny Dorelli e Catherine Spaak Antonia ha rivelato: “Sono persone estremamente semplici, lontani anni luce dal divismo inutile, superficiale e superfluo. Con Gabriele hanno fatto un ottimo lavoro: se lui è persona onesta e coerente, il merito è soprattutto loro”. “Nessun confronto, perderei in partenza. Apparteniamo a generazioni differenti, tutto allora era diverso…”, ha aggiunto la Liskova, arrivata in Italia all’età di 18 anni.

Antonia Liskova sposa in seconde nozze il fidanzato Gabriele Guidi

Antonia Liskova ha alle spalle un matrimonio finito male con il chirurgo plastico Luca. Da questa unione è nata Liliana, che oggi ha 15 anni. La Liskova ha un ottimo rapporto con la figlia e nel corso della sua carriera non sono mancate delle rinunce per amore della piccola. Pure Gabriele Guidi è padre di un’adolescente, Valentina, che fin da piccola ha instaurato un bel legame con Liliana. Le due sono come sorelle, ha assicurato Antonia. Gabriele Guidi è il secondogenito di Johnny Dorelli. Quest’ultimo ha altri due figli, Gianluca e Guendalina, avuti rispettivamente dalle attrici Lauretta Masiero e Gloria Guida.