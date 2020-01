Antonia Liskova dice grazie al compagno Gabriele Guidi, al quale è legata da tempo

La relazione con Gabriele Guidi ha cambiato la vita di Antonia Liskova. I due sono felicemente fidanzati da otto anni e il loro amore è cresciuto sempre più, anno dopo anno. In un’intervista rilasciata al settimanale F l’attrice ha ammesso di essere molto grata al compagno, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Grazie a Gabriele Antonia è diventata una persona migliore e ha capito le priorità della vita dopo un’infanzia tutt’altro che facile. “La persona a cui sono più grata? Al mio compagno Gabriele. È l’unica persona che è riuscita a scrollarmi di dosso la convinzione che si possa bastare a se stessi. Mi ha insegnato a dire noi”, ha spiegato la Liskova, tra le new entry de L’Allieva 3.

Antonia Liskova infanzia: l’attrice è cresciuta in una fattoria in Slovacchia

“Ho avuto fin da piccola troppe responsabilità. Sono cresciuta in una fattoria in un paesino della Slovacchia: a sei anni avevo il compito di chiudere le galline nel pollaio la sera, altrimenti sarebbero state divorate dalle faine. A volte me ne ricordavo quando ero già a letto, allora infilavo cappotto e stivali e uscivo al buio con il cuore in gola per la paura di trovarle morte. Tutta quella responsabilità mi ha tolto la spensieratezza che dovrebbe avere una bambina di quell’età”, ha ricordato Antonia Liskova. Oggi la 42enne è felice in Italia, dove è diventata mamma di Liliana, 14enne avuta dall’ex marito Luca.

Antonia Liskova oggi è felice accanto alla figlia Liliana e a Gabriele Guidi

“Per me l’amore conta tantissimo. L’amore mi ha cambiata in meglio e mi ha fatto capire tante cose che in me erano sbagliate”, ha assicurato Antonia Liskova a proposito del rapporto con Gabriele Guidi. “Lui è unico per la sua generosità”, ha chiarito l’attrice.