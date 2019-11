Antonia Liskova a Vieni da me: la sorpresa del compagno Gabriele Guidi

Prima volta a Vieni da me per Antonia Liskova. L’attrice slovacca si è raccontata a lungo nel salotto di Caterina Balivo: dall’infanzia povera all’arrivo in Italia, passando per il grande successo ottenuto grazie a Incantesimo, fino ad arrivare alla nascita della figlia Liliana e all’amore ritrovato con Gabriele Guidi. Proprio quest’ultimo ha voluto fare – per la prima volta – una sorpresa alla Liskova. Il produttore e regista teatrale ha inviato un video messaggio alla collega, che è rimasta prima senza parole e poi si è emozionata. I due sono innamorati da tempo ma hanno sempre vissuto la loro relazione con la massima discrezione e privacy, tanto che Antonia non si aspettava un gesto del genere.

Gabriele Guidi ha fatto la proposta di matrimonio ad Antonia Liskova

“Lui non fa mai queste cose, sono davvero senza parole”, ha ammesso Antonia Liskova a Vieni da me. “Matrimonio? La proposta c’è stata ma non riusciamo ad incastrare i nostri impegni”, ha spiegato l’attrice, classe 1977. Dunque in futuro le nozze ci saranno ma non sarà nell’immediato. Senza contare che Antonia ha già un divorzio alle spalle, quello con il chirurgo Luca, finito nel 2012. “Dopo la separazione ho deciso di prendere una casa a 10 minuti da quella di Luca, in modo che la logistica fosse semplificata. Io e lui dividiamo spese e accudimento, perché la figlia è di entrambi. Non capisco chi si separa accapigliandosi, fa solo il male dei figli” ha confidato tempo fa la Liskova. Anche l’attuale compagno, Guidi, ha una bambina nata da una precedente relazione.

Gabriele Guidi è il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak

Gabriele Guidi, che lavora da sempre nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte, è figlio d’arte: i suoi genitori sono Catherine Spaak e Johnny Dorelli. Gabriele è il frutto del matrimonio dei due artisti, durato dal 1972 al 1978.