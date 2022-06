Antonella Mosetti: “Ho subito una grave perdita economica”

Che fine ha fatto Antonella Mosetti? Da tempo è lontana dalla televisione e negli ultimi mesi le sue apparizioni sui social network sono state piuttosto rare. Cosa è successo a una delle soubrette più note e simpatiche del piccolo schermo, seguita da tantissimi fan e follower? In una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 la madre di Asia Nuccetelli ha spiegato di aver avuto nell’ultimo periodo dei problemi con Instagram che le hanno causato pure una perdita economica non indifferente.

La confessione di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti ha spiegato la sua disavventura:

“C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram”

Un inconveniente che ha costretto Antonella Mosetti a fare a meno dei social network per circa due mesi. Un lungo periodo di tempo per una influencer. Lontana dalla televisione, infatti, la 45enne si è data da fare con le varie pubblicità su Instagram e stare lontana dalla piattaforma ha inevitabilmente portato a una grossa perdita economica.

“D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più!”, ha fatto notare Antonella Mosetti. “Mi spiace perché Instagram ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Antonella Mosetti di nuovo al Grande Fratello Vip?

In attesa di poter tornare a lavorare come influencer a pieno ritmo, Antonella Mosetti non ha escluso un suo ritorno in televisione. L’ex compagna di Aldo Montano ha ammesso che le piacerebbe molto tornare al Grande Fratello Vip: la soubrette è stata tra i concorrenti della prima edizione, andata in onda su Canale 5 nel 2016.

Il rapporto con la figlia Asia Nuccetelli

Antonella Mosetti ha poi confidato di aver sempre rifiutato la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi: troppo lontano e troppo estremo per i gusti dell’ex moglie di Alex Nuccetelli. Al contrario, a detta di Antonella, il GF Vip è stato utile per migliorare il suo rapporto con Asia. Madre e figlia hanno preso parte allo show come concorrente unico.

La Mosetti ha fatto sapere che una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia la giovane è andata a vivere da sola, fuori Roma, e ha capito cosa fare nella sua vita. Asia oggi si dedica completamente al mondo dell’equitazione, sua grande passione fin da bambina.