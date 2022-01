Antonella Mosetti e l’ex marito: dolcezze e stoccata affilata a Montano

Scambio di dolcezze tra Antonella Mosetti, 45 anni, e Alex Nuccetelli, 44. I due hanno vissuto una love story importante, lunga 8 anni e culminata con il matrimonio che si è celebrato nel 1995. All’epoca la showgirl romana aveva solo vent’anni. L’anno dopo le nozze, dalla relazione, nacque Asia, che con la madre ha partecipato al Grande Fratello Vip. I fiori d’arancio, più precisamente, arrivarono il 25 luglio 1995, giorno in cui si promisero amore eterno nella Chiesa Sant’Anselmo all’Aventino. L’ex starlette di Non è la Rai, nel ricordare l’evento nuziale, non ha nemmeno disdegnato di lanciare una stoccata pesante e indiretta a un altro suo ex celebre, Aldo Montano.

“Sei stato il mio primo grande AMORE e grazie a te, al nostro amore è nata Asia. Che parole aggiungere? Tutto il resto, dopo di te, il nulla. Noi per sempre!” Alex Nuccetelli”. Così la Mosetti in un post su Instagram, a corredo di due scatti risalenti al giorno del matrimonio. Anche il 44enne romano ha voluto ricordare le nozze e la relazione vissuta con la showgirl: “E questo giorno venne giù Roma… Mi sposavo la donna più bella d Italia, e non solo esternamente”.

Antonella, nella sottolineatura “dopo di te, il nulla”, ha lanciato una chiara bordata ai suoi ex compagni. Su tutti Aldo Montano, con il quale fu legata sentimentalmente per circa 7 anni. D’altra parte pure lo stesso schermitore, di recente, quando ha parlato della love story avuta con la showgirl, non ha riservato nei suoi confronti parole al miele. Insomma, la Mosetti ha reso pan per focaccia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALEX NUCCETELLI (@alexnucce)

Aldo Montano: “Antonella Mosetti? Non è stato costruito qualcosa di importante”

Aldo Montano, pochi mesi fa, parlando delle sue ex fidanzate aveva dichiarato in merito alla storia con Antonella Mosetti che non ci furono i presupposti per “costruire qualcosa di importante”. “Non si formava l’idea della famiglia. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”, aveva aggiunto il campione olimpico. Ecco perché le parole che ha usato l’ex Non è la Rai nel ricordare il suo matrimonio con Alex Nuccettelli non sembrano assolutamente state scritte a casaccio.

Chi è Alex Nuccetelli, l’ex marito di Antonella Mosetti

Alex è un imprenditore romano. Conobbe Antonella Mosetti quando lei era tra le ragazze di Non è la Rai. Pr vicino al mondo dello spettacolo, dopo aver visto la showgirl in tv, confidò agli amici che l’avrebbe portata all’altare. E così fu!

Approfittando della conoscenza di alcune delle ragazze del programma, si fece presentare alla Mosetti, conquistandola in breve tempo e sposandola nel 1995. Dopo 8 anni si lasciarono. Alex e Antonella non si sono più sposati. Dalla loro unione nacque Asia, molto legata al papà. Nuccetelli ha poi avuto un’altra figlia da una showgirl della quale non ha mai fatto il nome, pur specificando che non si tratta di una donna particolarmente nota.