Manuela Arcuri e Mosetti, Aldo Montano ridimensiona le ex: rivelazioni

Aldo Montano a ruota libera sugli amori celebri che visse in passato. In particolare il campione fu chiacchieratissimo dal gossip del Bel Paese per via delle love story intrecciate con Manuela Arcuri (3 anni di relazione) e con Antonella Mosetti (7 anni). ‘Archo-gossip’, quando i social ancora non c’erano e una foto rubata o una mezza dichiarazione estrapolata da una rivista veniva spesso ingigantita all’inverosimile. Montano, che oggi è sposato con Olga Plachina dalla quale ha avuto due figli – Mario e Olympia -, guardandosi alle spalle ridimensiona il tutto e tende a non romanzare gli amori di gioventù.

“In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: ‘Manuelona’ è stata una di queste – racconta lo schermitore al Corriere della Sera -. Prima di tutto ci fu l’oro ai Giochi, cardine di ogni cosa. Quindi arrivarono i primi impegni televisivi con Simona Ventura, infine intercettai il desiderio dello sport di trovare alternative ai calciatori”.

Aldo ricorda anche come nacque la relazione con la Arcuri, parlando di un “puzzle che si completò” quando la Ventura gli diede la chance sul piccolo schermo. Fu là che conobbe l’attrice famosa con la quale trascorse tre anni di vita sentimentale condivisa. E fu là che il gossip iniziò a braccarlo senza sosta. In passato Manuela ha raccontato di liti furibonde e piccate vissute nel corso del rapporto. Montano tende a minimizzare la questione. Anzi, afferma di non ricordare di frizioni particolarmente aspre e dure.

“Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli – spiega-. Però non rammento grandi litigi. Ma avevo 25 anni e se a 43 ti accapigli con la moglie sulle fesserie, figuratevi a quell’età”.

Capitolo Antonella Mosetti: con la showgirl romana visse addirittura 7 anni d’amore. Un amore che però non ritiene particolarmente intenso. Montano arriva infatti a dire che con la soubrette capitolina “non ha costruito qualcosa di importante”. In passato la showgirl, parlando della storia intrattenuta con lo schermitore, dichiarò che “stava impazzendo”. “Oddio, l’ho fatta impazzire?”, la reazione alquanto sorpresa di Aldo, condita anche da un pizzico di ironia.

Nonostante il tanto tempo passato al fianco della Mosetti, lo sportivo rammenta che “non si formava l’idea della famiglia. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”. E infatti fu quello che accadde, con il rapporto che andò in frantumi.

Aldo Montano e la gelosia: “Quante volte mi sono fiondato a Mosca per riacciuffare Olga”

Dopo anni di gossip e relazioni celebri, ecco il grande amore, quello con cui mettere su famiglia, al riparo dai riflettori abbaglianti del mondo dello spettacolo: con Olga Montano si è accasato e ha concepito due frutti d’amore. Come in tutte le storie ci sono stati momenti di alti e bassi. E la gelosia? Come si comporta solitamente? “Nasco geloso. E rimango geloso se ho modo di preoccuparmi”, afferma Aldo che aggiunge poi dei particolari curiosi sul tema: “Anche di mia moglie lo sono stato e lo sono. Non ci siamo mai lasciati, ma qua e là ho dovuto riacciuffarla: quante volte mi sono fiondato a Mosca…”