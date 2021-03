Aldo Montano e la moglie Olga: è nato il secondo figlio (nome e peso)

Aldo Montano e la moglie Olga sono diventati papà e mamma per la seconda volta. Lungo la serata di ieri, sabato 27 marzo 2021, la coppia ha accolto il suo secondo figlio. Il nome scelto per il neonato è Mario ‘Jr’, in omaggio al nonno paterno e in segno di continuità rispetto alla discendenza della famosa famiglia di schermitori.

Sia il piccino sia la mamma, rende noto l’agente di Montano, stanno bene. Il bebè pesa ben 4.5 chili. La Golden Sabre Agency, per il lieto evento, ha diramato una nota in cui ha espresso tutta la sua felicità per la nascita, mandando un abbraccio ai genitori e alla sorellina di Mario Jr, Olympia. L’agenzia ha anche sottolineato che il ‘piccolo’ Montano, come tutti i bimbi partoriti in questo particolare periodo storico segnato dalla pandemia di Covid-19, siano “un Dono”, cioè la “vita che si rinnova”.

Sempre Golden Sabre Agency ha puntualizzato che a tutta la famiglia Montano vanno le felicitazioni e gli auguri da parte degli altri soci dell’azienda: Cristina Lodi, Ignazio Moser e Nicola Ventola, dello staff e di tutti i talent dell’Agenzia .

Aldo Montano e la moglie Olga positivi al coronavirus nel corso della dolce attesa

Lo scorso dicembre, a gravidanza in corso, Olga è risultata positiva al Covid. Anche il marito Montano ebbe esito positivo al tampone. La medaglia d’oro individuale nella sciabola all’Olimpiade di Atene 2004 e la moglie, rendeva noto lo stesso schermitore, avevano anche accusato sintomi, quali tosse, febbre e dolori in svariate parti del corpo. Fortunatamente non c’è stata alcuna ripercussione sulla dolce attesa. La coppia si è poi immunizzata, vincendo il virus e attendendo con trepidazione il suo secondo frutto d’amore. Frutto d’amore accolto nella serata di ieri.

Aldo Montano e la moglie Olga Plakhina: come si sono conosciuti

Olga Plakhina è un’atleta e modella russa, classe 1997 (ha 19 anni in meno rispetto ad Aldo che è nato il 18 novembre 1978); è specializzata nei 400 m. Ha vinto la fascia di Miss Sport 2015. La giovane ha conosciuto Montano grazie ad un’amica in comune nel 2015. Nel 2017 è arrivata la primogenita Olympia, mentre il matrimonio con il campione italiano è stato celebrato in gran segreto, in Russia, nel 2016.