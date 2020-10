Aldo Montano secondo figlio in arrivo: la moglie Olga di nuovo incinta

Si allarga la famiglia di Aldo Montano. Il famoso schermidore ha annunciato al settimanale Chi – nel numero in edicola da mercoledì 14 ottobre 2020 – di essere in attesa del secondo figlio. La moglie Olga Plakhina è di nuovo incinta dopo la primogenita Olympia, nata nel 2017. Il secondogenito nascerà il prossimo marzo e la coppia è molto felice. In procinto di diventare papà bis Aldo ha cambiato idea sul suo futuro nel mondo della scherma. La scorsa estate voleva ritirarsi data la sua età – 42 anni – ma ha deciso che non mancherà alle Olimpiadi del 2021, slittate di un anno per via dell’emergenza Covid-19. Montano, dunque, vuole tornare a gareggiare, più che mai forte e sicuro dopo le gioie inaspettate del matrimonio e della paternità. Per anni Aldo è stato un latin lover – note le sue storie d’amore con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti – ma solo con Olga è riuscito a mettere la testa a posto.

Aldo Montano diventa papà bis: chi è la moglie Olga Plakhina

Olga Plakhina è un’atleta e modella russa. Classe 1997, è specializzata nei 400 m e ha vinto la fascia di Miss Sport 2015. Olga e Aldo si sono conosciuti grazie ad un’amica in comune nel 2015. Nel 2017 è arrivata la primogenita Olympia. Il nome della piccola non è casuale ed è stato scelto da papà Aldo. Quest’ultimo ha spiegato in passato che il nome Olympia vuole essere un omaggio alla sua lunga carriera come schermidore. La differenza d’età non è mai stato un problema per la Plakhina, che si è sempre dimostrata più grande della sua età. Il matrimonio con Montano è avvenuto in gran segreto, in Russia, nel 2016. Prima di diventare marito e moglie i due hanno vissuto una breve crisi che li ha uniti ancora di più.

Antonella Mosetti e il rapporto con la moglie di Aldo Montano

Dopo la fine della loro lunga e importante relazione Aldo Montano ha mantenuto un rapporto d’amicizia con la soubrette Antonella Mosetti. In seguito al matrimonio tra il campione e Olga Plakhina la showgirl ha però interrotto i rapporti per rispetto dell’atleta russa.